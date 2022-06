Lady Gaga in Joker 2? Questo è quanto riportano fonti internazionali a seguito dell’annuncio del secondo capitolo del capolavoro di Todd Phillips del 2019, con un Joaquin Phoenix tra le sue migliori interpretazioni.

Lady Gaga in Joker 2

Questa mattina The Hollywood Reporter ha scritto che la popstar statunitense sarebbe in trattativa per interpretare Harley Quinn, personaggio nato nel 1992 da un’idea di Paul Dini e Bruce Timm per la serie d’animazione Batman.

Nella trama, Harley Quinn è partner in crime di Joker, storico avversario dell’uomo pipistrello. Per il momento le voci non sono confermate, ma la presenza del personaggio è data dal titolo dell’attesissimo sequel: Folie à Deux, infatti, significa “follia a due” ed è un’espressione francese che indica un disturbo psicotico condiviso da due persone legate da un rapporto affettivo.

Nella versione più classica della storia, infatti, Harley Quinn non è soltanto il partner criminale di Joker ma anche la sua dolce metà.

Lady Gaga e Bradley Cooper

In questo progetto Lady Gaga lavorerebbe di nuovo accanto a Bradley Cooper. I due attori si sono dimostrati una coppia vincente nel musical A Star Is Born, specialmente per il loro duetto Shallow. Cooper, infatti, sarà produttore del secondo capitolo di Joker esattamente come nel primo film.

Nel frattempo è già noto che soltanto la scorsa settimana la Warner Bros avrebbe ricevuto la sceneggiatura da Todd Phillips e Scott Silver che avrebbero dunque ottenuto il via libera per l’inizio dei lavori.

Per il momento, tuttavia, non è dato conoscere altri dettagli sul casting a parte l’indiscussa presenza di Joaquin Phoenix. Si vocifera, tra l’altro, che Joker: Folie à Deux possa essere un musical.

Sulla presenza di Lady Gaga in Joker 2, inoltre, è dato sapere che il personaggio di Harley Quinn sarà slegato dalla versione che abbiamo conosciuto in Suicide Squad.

