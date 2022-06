Nessuno come lui: Charles Leclerc supera se stesso con un giro record alle qualifiche del GP Azerbaijan di Formula1. Il monegasco a bordo della sua Ferrari partirà in pole position domani, dopo aver strappato la prima posizione al compagno di squadra Carlos Sainz (scalato in quarta posizione) e soprattutto alle due Red Bull di Sergio Pérez e Max Verstappen – che partiranno rispettivamente secondo e terzo.

Charles Leclerc a Baku entra di diritto nella storia della Scuderia Ferrari con la sua quindicesima pole in carriera, eguagliando così il numero di Felipe Massa, uno degli storici piloti che hanno guidato in rosso in passato. Più di loro solo Niki Lauda (23) e Michael Schumacher (58).

Dopo la qualifica, il monegasco classe ’97 ha parlato ai microfoni della F1 a proposito della pole, dichiarando: “È una bella sensazione. Non me l’aspettavo – pensavo che la Red Bull fosse più forte specialmente nel Q1 e Q2, ma all’ultimo giro ogni cosa ha funzionato perfettamente. Sono davvero eccitato per domani.”

Con questa pole position, la Ferrari conferma altri suoi primati: per Leclerc è l’ottava prima fila consecutiva, al pari con il record stabilito da un pilota della scuderia, come fece Michael Schumacher da Francia 2002 ad Australia 2003. Inoltre, Leclerc è il primo pilota ad ottenere una seconda pole consecutiva nel GP dell’Azerbaijan (2021 e 2022). La Ferrari è quindi il team con più pole nella storia: a Monaco ha conquistato la 235esima pole (100 in più della Mercedes); a Baku è la 236esima pole (80 in più della McLaren).

Di seguito i risultati delle qualifiche, nonché la griglia di partenza del GP Azerbaijan di Formula1, che si disputerà domani alle 13:00 in diretta su Sky Sport F1, canale 207.

