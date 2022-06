Tempo d’estate, di diete, di fitness e di vita all’area aperta. Quali sono le migliori smartband sulle quali poter contare per tenere sotto controllo il movimento fisico ma anche la propria salute? Magari, quali tra queste offre il miglior rapporto qualità/prezzo? Con un budget davvero minimo e non superiore ai 36 euro, possiamo presentare una classifica top 5 d’eccezione con brand rinomati per la categoria quali Amazfit, Xiaomi, Honor, Huawei e ancora Oppo.

Amazfit Band 5

Il fitness tracker più economico di tutti è l’Amazfit Band 5. Nonostante i soli 25,90 euro di prezzo, alla smartband non manca proprio nulla. Il dispositivo integra Amazon Alexa per porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer e molto altro ancora. Per la salute, è possibile misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue ma anche la frequenza cardiaca, il consumo di calorie e la qualità del sonno oltre che, naturalmente, il numero di passi effettuati.

La batteria di una delle migliori smartband del momento è davvero notevole. Con un uso standard del dispositivo si potrà avere autonomia anche per due settimane. Tra le altre funzioni utili, questo per le donne, c’è anche il monitoraggio del ciclo femminile per essere sempre a conoscenza dei periodi fertili e non.



Oppo Band Sport

Non solo per gli smartphone ma anche per i fitness tracker, sta meritando sempre più attenzione il brand Oppo. Il modello Oppo Band Sport è di certo di base, con 1 solo pollice di display ma nell’esemplare sono condensate tutte le feature che ci si aspetterebbe da un dispositivo di questo tipo. Le modalità di allenamento monitorate sono 12, dal nuoto alla corsa, dallo yoga alla camminata. Per quanto riguarda la batteria, l’autonomia garantita è di circa 12 giorni. Naturalmente, con il device è possibile monitorare la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Manca all’appello l’assistente vocale Alexa e il prezzo resta abbastanza contenuto, ossia pari a 29,90 euro, almeno in questo mese di giugno.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Potremmo definire questo fitness tracker il re indiscusso di questa speciale guida estiva. Tra le migliori smartband del mese di giugno occupa un posto d’eccezione proprio il modello Xiaomi, campione di vendite della categoria da tempo. Il modello esaminato oggi è quello arrivato per primo in Italia e senza modulo NFC per i pagamenti e assistente Alexa. Eppure il rapporto qualità/prezzo attuale è impareggiabile con un valore di mercato attuale di circa 34 euro.

I punti di forza del dispositivo sono lo schermo da 1.56 pollici AMOLED con risoluzione 326 PPI. Le modalità di allenamento tracciate sono addirittura 30, anche per discipline un po’ più di nicchia come zumba e pilates. Viene naturalmente garantito il monitoraggio dell’ossigenazione nel sangue, la frequenza cardiaca e la qualità del sonno (con distinzione tra la fase REM e sonno profondo). La batteria garantisce, senza problemi, fino a due settimane di autonomia. Il prezzo attuale del modello è di circa 34 euro.





Huawei Band 6

Tra le migliori smartband dell’estate non poteva neanche mancare la Huawei Band 6. Il dispositivo ha dalla sua parte un display touch Amoled a colori da 1.47”. Le modalità di allenamento tracciabili, almeno potenziali, sono addirittura 85. In particolare per il nuoto viene garantita l’identificazione del movimenti in acqua. Non manca di certo all’appello l’analisi della frequenza cardiaca, il livello di saturazione dell’ossigeno e ancora il monitoraggio del sonno e della salute della donna. Il costo dell’esemplare si aggira attualmente intorno ai 35 euro.

Honor Band 5



All’interno di questa guida alle migliori smartband di giugno 2022 non poteva mancare il modello Honor Band 6. L’esemplare possiede tutte le specifiche dei modelli fin qui esaminati ma è proprio il caso di sottolineare un aspetto importantissimo come l’analisi esatta della qualità del sonno che individua fino a 6 problematiche del riposo di un individuo. il tutto esaminando proprio il sonno stabile, instabile e il tempo di veglia. Il dispositivo fornirà fino a 200 suggerimenti utili per migliorare la qualità delle ore notturne. Il costo attuale dell’esemplare si aggira intorno ai 36 euro.