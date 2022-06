Il finale di stagione di Vera 11 va in onda su Giallo l’8 giugno, in prima serata, con l’ultimo episodio in prima visione assoluta per l’Italia. Si tratta della stagione più recente del classico di ITV ispirato ai romanzi gialli di Ann Cleeves, che il canale 38 ha iniziato a trasmettere lo scorso maggio.

Nel finale di stagione di Vera 11, indagando sulla vittima di un omicidio, la cui vita era apparentemente normale, Vera e Aiden si addentrano in una fosca rete di bugie e tradimenti. E come sempre il caso si rivelerà molto più complicato di quanto sembrasse a prima vista.

Con il finale di stagione di Vera 11 in onda l’8 giugno, dalle 21.10 su Giallo, si conclude la stagione più lunga della serie, composta da 6 episodi. Intanto, nel Northumberland si gira già il prossimo capitolo.

Dopo il finale di stagione di Vera 11, bisognerà attendere presumibilmente il prossimo anno per assistere alla nuova stagione: Vera 12 non dovrebbe approdare in Italia prima della primavera 2023, visto che è attualmente ancora in produzione. La scrittrice di gialli Ann Cleeves ha annunciato l’inizio delle riprese lo scorso marzo e alla fine di maggio si è recata sul set per far visita al cast, ritrovando la protagonista Brenda Blethyn e tutti gli altri interpreti per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia, come ha raccontato su Twitter.

Meraviglioso visitare ieri il set #vera e ritrovare la squadra per la prima volta dai tempi del Covid. Non vi sorprenderà sapere che tutto il cast e la troupe sono adorabili.

Wonderful to visit the #vera set yesterday and to catch up with the team for the first time since Covid. You won’t be surprised to hear that the whole cast and crew are lovely. — Ann Cleeves (@AnnCleeves) May 25, 2022

