Negli ultimi giorni si stanno facendo sempre più insistenti e concrete le voci sul possibile approdo al Napoli di Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco ex Juventus, dopo il suo addio a parametro zero, è ad un passo nel vestire la maglia azzurra. Alcune settimane fa persino il presidente Aurelio De Laurentiis aveva reso noto l’interesse per il calciatore. A quanto pare, ad oggi, sarebbero da limare solo gli ultimi dettagli per concludere l’accordo con il 28enne che andrà a sostituire sulla fascia destra uno tra Lozano e Politano, (con più probabilità l’italiano, che avrebbe chiesto al club la cessione considerato il poco spazio di gioco concessogli dal tecnico Spalletti.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione in onda su Sky Sport ‘Calciomercato – L’Originale’, l’affare Napoli-Bernardeschi è in fase di chiusura. Il club partenopeo è molto vicino ad accogliere l’esterno d’attacco: nella giornata di ieri ci sono stati concreti passi in avanti ed il calciatore si è convinto quasi definitivamente ad accettare l’offerta della SSC Napoli. Il classe ’94 firmerebbe un contratto di 4 anni (fino al 2026) per 2,5 milioni di euro a stagione, ma l’ex bianconero chiede 3 milioni l’anno più bonus. Le parti sono in discussione così da cercare di perseguire un accordo sullo stipendio.

Se l’arrivo in azzurro di Bernardeschi dovesse andare a buon fine, sarebbe una pedina molto utile per il reparto offensivo del Napoli ed un rinforzo importante anche a livello tattico per mister Luciano Spalletti. Tuttavia, l’arrivo dell’attaccante di Carrara non andrebbe ad escludere il possibile approdo in azzurro anche di Gerard Deulofeu. Sull’attaccante dell’Udinese, però, si devono definire ancora le cifre: lo spagnolo arriverebbe qualora Dries Mertens dovesse dire addio alla sua amata città partenopea. Insomma, detto ciò, non ci resta che rimanere aggiornati su tale vicenda e seguire passo dopo passo gli ultimi aggiornamenti.

