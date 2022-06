I Misteri di Murdoch 10 debutta in prima tv su Giallo. Dopo la recente conclusione della nona stagione, il canale 38 del digitale terrestre dedica il lunedì sera del suo palinsesto estivo alla decima stagione della serie canadese in costume, con due episodi a sera.

Il primo appuntamento con I Misteri di Murdoch 10 è previsto per il 6 giugno in prima serata, con una première di stagione composta da due episodi, intitolati rispettivamente Vampate di fuoco Parte 1 e Parte 2.

In questo doppio episodio che apre I Misteri di Murdoch 10 viene rievocato un evento storico che ha colpito la città di Toronto all’inizio del secolo scorso: la serie, infatti, tende a mescolare trame assolutamente fittizie con fatti realmente accaduti nel contesto storico di riferimento, spesso includendo nelle sue storie anche personaggi di grande rilievo storico. In particolare, in questo debutto di stagione, la trama del doppio episodio è ambientata nel 1904, quando Toronto vide distrutta gran parte del suo centro storico a causa di un enorme incendio le cui cause non furono mai accertate. Le fiamme distrussero molti edifici ma si registrò una sola vittima, anche grazie all’intervento di vigili del fuoco intervenuti da tutto l’Ontario e anche dalla vicina città statunitense di Buffalo.

Ecco la trama de I Misteri di Murdoch 10 per i primi due episodi in onda il 6 giugno su Giallo in prima tv assoluta, a partire dalle 21.10.

Murdoch indaga sull’omicidio di una debuttante, una delle tante in lizza per la mano di uno scapolo molto ambito, poco prima del Grande Incendio di Toronto. L’indagine di Murdoch sull’omicidio si complicata per via della distruzione derivante dall’Incendio.

I Misteri di Murdoch 10, nella programmazione originale canadese, è stata aperta dallo speciale natalizio Un Felice Natale in Stile Murdoch, che in Italia è già stato trasmesso da Giallo lo scorso dicembre.

