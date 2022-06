Gemma Galgani al Grande Fratello Vip? Si fanno sempre più insistenti le voci della presenza della dama torinese nella nuova edizione del reality di Canale5 in onda da settembre. Per Alfonso Signorini e i suoi è arrivato il momento di preparare la squadra che ci terrà compagnia il prossimo autunno (e magari in inverno, molto dipenderà dagli ascolti) e tra i papabili concorrenti c’è anche lei, la dama che ormai da dieci anni va in onda tutti i giorni nel pomeriggio della rete ammiraglia, ma siamo sicuri che Maria de Filippi si lascerà scappare le sua gallina dalle uova d’oro?

Non è la prima volta che si parla di Gemma Galgani fuori da Uomini e donne e per lei l’occasione del Grande Fratello Vip potrebbe essere una vera e propria svolta, un punto in più nella sua ‘carriera’ televisiva, ma davvero rinuncerà a tutto quello che lo show di Maria de Filippi le ha regalato in questi anni? Chi ha seguito Uomini e donne in tutto questo tempo sa bene che anche in piena pandemia proprio Gemma Galgani è stata l’unica protagonista del trono over con tanto di pretendenti via chat, distanze e guanti da usare nel caso di incontro, tutto dimenticato da settembre?

Al momento non vi è ancora nessuna conferma ufficiale ma siamo sicuri che dopo la finale dell’Isola dei Famosi 2022 si inizierà a mettere insieme i pezzi per il prossimo Grande Fratello Vip 2022/2023 ma siamo sicuri che sarebbe un bel colpaccio avere Gemma Galgani e Giorgio Manetti sotto lo stesso tetto magari anche con una versione guest star della dama, è solo un sogno degli amanti del trash? Lo scopriremo nei prossimi giorni leggendo rumors e news sotto l’ombrellone o continuando a tenervi aggiornati su Optimagazine, cliccando qui.