Uomini e Donne chiude i battenti oggi, 1 giugno. Secondo la programmazione Mediaset, infatti, il dating show di Canale5 oggi andrà in onda con la sua ultima puntata lasciando il posto alle soap giovedì e venerdì e, da lunedì, alla nuova serie spagnola Un Altro Domani. Si chiude oggi una stagione dei record per il programma di Maria de Filippi che ha messo insieme alcune coppie ma ha lasciato sulla sedia ancora l’inossidabile Gemma Galgani.

Proprio il futuro della dama sembra in bilico e mentre i fan si preparano a salutare il programma, molti si chiedono se la Galgani tornerà ancora oppure no. Al momento non c’è stato un addio ufficiale e quindi tutto lascia pensare che sarà di nuovo lei ad accendere le luci nella prossima edizione del confermatissimo programma di Canale5. L’unica incognita è l’amore ovvero la possibilità per Gemma di innamorarsi al di fuori dello studio televisivo (soluzione remota).

Ecco il promo della nuova serie che prenderà il posto di Uomini e Donne:

I fan possono quindi dormire sonni tranquilli perché a settembre Gemma Galgani tornerà così come lo farà Uomini e donne con la differenza che a distrarci sembra che questa volta non ci sarà Temptation Island. il programma estivo dei sentimenti quest’anno non andrà in onda e i fan di Uomini e donne non potranno ingannare l’attesa fino a settembre, momento in cui il dating show di Maria de Filippi tornerà per una nuova edizione dei record, Gemma e i suoi riusciranno a portare a casa gli ascolti di questi ultimi mesi? Chi saranno i nuovi tronisti che prenderanno posto al fianco dei senior?

Le nostre domande riceveranno risposta solo alla fine dell’estate, da oggi il pubblico di Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza.