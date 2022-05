Spopola la Boiler Summer Cup su TikTok, l’ennesima challenge che dimostra l’assenza totale di limiti quando si tratta di procacciarsi popolarità e stima da parte dei propri follower. Chi vi partecipa ignora totalmente l’effetto opposto: l’umiliazione della vittima.

Cos’è la Boiler Summer Cup

Presto detto: si accumulano punti con approcci a ragazze in sovrappeso. La challenge prevede che i partecipanti si sfidino ad adescare più “boiler” in discoteca. Secondo Fanpage, chi colleziona più punti vince un ingresso gratuito in un locale.

Come spesso accade, la challenge ha preso piede su TikTok ma dato il forte rumore mediatico la voce si è sparsa sugli altri social, in particolare su Twitter, dove sono spuntati i primi messaggi di dissenso e le prime accuse. La sfida sarebbe dovuta partire il 21 giugno 2022 per coincidere con l’inizio dell’estate, ma preso piede con netto anticipo.

La testimonianza di una vittima

Fanpage ha raccolto la testimonianza di Daniela, 21 anni, amica di Sara (nome di fantasia), 16 anni, una delle vittime della Boiler Summer Cup su TikTok. Sara ha conosciuto un ragazzo in discoteca, e con lui ha ballato tutta la sera.

A fine serata la ragazza gli avrebbe proposto di scambiarsi i numeri, ma lui le avrebbe risposto: “Non posso darti il mio numero di cellulare, mi interessa solo vincere la Boiler Summer Cup“. Una volta rientrata a casa, Sara ha cercato spiegazioni su Internet e ha scoperto l’esistenza della challenge.

In sua difesa, l’amica Daniela racconta:

“Lei mi ha subito chiamato al telefono per raccontarmi tutto. Era devastata. Ha trovato decine di video di ragazze in sovrappeso riprese di nascosto dalle persone con le quali stavano trascorrendo la serata. I volti delle malcapitate erano ovviamente ben visibili. L’episodio l’ha toccata nel profondo. Non ha voluto confidarsi neppure con i genitori che l’hanno vista chiudersi in casa dall’oggi al domani senza dare spiegazioni a nessuno. La mia amica sta attraversando settimane molto difficili e si vergogna di quello che è successo, come se avesse scelto lei di partecipare a questa sfida”.

Ferita dall’accaduto, Sara si è chiusa in camera e ad oggi non è ancora riuscita a parlarne coi genitori. Per questo Daniela riflette:

“Questa sfida è ai limiti del bullismo ed è pericolosa per la salute fisica e mentale delle ragazze. Il rischio di portare le vittime, spesso giovanissime, sulla strada dei disturbi alimentari è altissimo. Non è giusto che un’adolescente di 16 anni viva nel terrore di trovare su internet video o foto di una serata trascorsa in discoteca”.

Tra i tanti commenti comparsi sui social, c’è chi ipotizza che la Boiler Summer Cup sia una versione alternativa alla Hot Girl Summer Challenge, ispirata al brano Hot Girl Summer di Megan Thee Stallion in cui la cantautrice invita a trascorrere un’estate all’insegna della spensieratezza.

TikTok rimuove i video

Nelle ultime ore la piattaforma ha risposto alle continue segnalazioni. In primo luogo, ricordiamo che il regolamento vieta qualsiasi video che inciti al bullismo contro persone terze.

In merito al crescente fenomeno della Boiler Summer Cup, TikTok rassicura sul fatto che per il momento non si registrano trend, ma in una nota diffusa dall’ANSA e ripresa da SkyTG24 e Fanpage dichiara:

“Le nostre Linee Guida della Community esplicitano in modo chiaro che non tolleriamo contenuti che promuovono bullismo o molestie e abbiamo rimosso i video che violano queste linee guida. Nonostante non abbiamo evidenza che la ‘Boiler Summer Cup’ sia un trend diffuso sulla piattaforma, il nostro team dedicato alla sicurezza continua a monitorare attentamente e rimuoverà qualunque contenuto dovesse risultare in violazione“.

