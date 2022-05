Un piccolo quanto assurdo incidente tra Sergio Pérez e Carlos Sainz ha movimentato la fine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1. A una manciata di secondi dallo scadere del tempo, con Charles Leclerc che tentava di migliorare ancora il suo record personale (con la pole assicurata), e Max Verstappen che sperava di scalare e arrivare almeno tra i primi tre in griglia, il messicano della Red Bull è andato a schiantarsi con la vettura contro le barriere, scatenando una reazione a catena.

In quel momento stava sopraggiungendo la Ferrari di Carlos Sainz, impegnato in un giro veloce che avrebbe potuto strappare la pole position al compagno di squadra Leclerc. Lo spagnolo, però, si è accorto tardi della bandiera gialla che sventolava e fortunatamente è riuscito ad evitare il disastro, finendo in un testacoda contro l’auto di Perez, già colpita al posteriore.

Le altre auto che sopraggiungevano sono state quindi costrette a fermarsi. Allo sventolare della bandiera rossa, le qualifiche del Gran Premio di Monaco si sono concluse assegnando una prima fila tutta rossa: quattordicesima pole position in carriera per Charles Leclerc, che corre anche “a casa”, seguito in seconda posizione dal compagno di squadra Carlos Sainz. Terza e quarta le Red Bull rispettivamente di Pérez e Verstappen.

L’incidente tra Sergio Pérez e Carlos Sainz ha bloccato di fatto le qualifiche, dato che le vetture si sono fermate proprio davanti l’ingresso del tunnel. In questo senso, gli altri piloti non hanno potuto migliorarsi. L’impatto tra il messicano e lo spagnolo non ha causato nessuna conseguenza (per fortuna), solo un po’ di preoccupazione per le condizioni delle loro monoposto. Il posteriore della Red Bull di Pérez sembra messo decisamente male, e l’urto di Sainz, arrivato a colpirlo di striscio, sembra aver peggiorato la situazione.

A questo si aggiunge la pioggia, prevista per la gara di domani. A Monaco niente è scontato.

Continua a leggere su optimagazine.com.