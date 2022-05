Purtroppo non funziona Instagram oggi 25 maggio: un’errore “feedback required” compare per chi ha effettuato il login nella piattaforma social da qualche ora. Il problema non investe chi risulta già dentro il proprio profilo ma è comunque serio per tutti coloro che non riescono più ad autenticarsi in questo mercoledì con tutte le ovvie conseguenze del caso.

A chi non funziona Instagram in queste ore compare un messaggio molto simile a quello riportato nell’immagine di apertura articolo. L’errore “feedback request” si ripresenta ad ogni tentativo di accesso, senza un apparente motivo. A nulla vale provare a chiudere la notifica, quest’ultima riappare e non c’è verso di farla scomparire. La grave anomalia, senza particolari distinzioni, riguarda sia gli iPhone che i dispositivi Android.

Impossibile è dunque usufruire della piattaforma per tutti coloro a cui non funziona Instagram nelle modalità appena indicate per quest’oggi. Il servizio Downdetector segnala, già alle 9:30 di questa mattinata di mercoledì, centinaia di testimoniane di utenti bloccati, fuori dal profilo senza un perché. Per quanto riguarda le probabili soluzioni al problema riportato, l’unico tentativo che potrebbe essere effettuato sarebbe quello di provare a disinstallare l’app social del gruppo Meta e poi provvedere al download della sua versione più recente. Per il momento, da parte della stessa Instagram, non sono pervenuti riscontri ufficiali sullo specifico errore “feedback required” visualizzato da fin troppi utenti. Questo articolo non mancherò di essere aggiornato non appena ci saranno ulteriori chiarimenti.

Aggiornamento 9:40 – Ancora persistono i problemi Instragram fin qui riportati, anche se il down momentaneo sembrerebbe in procinto di rientrare, visto il minor numero di persone che segnalano l’errore di accesso. In effetti, tra gli avvisi di sistema visualizzati a schermo, ora compare anche quello che consiglia di riprovare solo dopo qualche minuto. Magari, dunque, tutte le difficoltà tecniche sono in via di risoluzione.

