La musica ha un ruolo importantissimo nella nostra vita. Ci aiuta a rilassarci a scaricare lo stress, ci risolleva nei momenti difficili. Addirittura ci riporta alla mente momenti che abbiamo vissuto in passato. In breve, non possiamo farne a meno.



Anche in medicina la musica sta assumendo importanza notevole e viene utilizzata per trattare diverse patologie. La musicoterapia è infatti utilizzata per migliorare le funzioni cognitive e le capacità motorie, per incentivare le abilità sociali e sviluppare le emozioni. Anche in gravidanza viene consigliata la musicoterapia. Nei reparti di oncologia in molti ospedali la musica viene usata come sostegno ai pazienti.



Cos’è la musicoterapia?



E’ una disciplina che prevede l’utilizzo della musica, del ritmo e dei suoni per fini terapeutici e pedagogici. Esistono due tipi di musicoterapia: attiva (il musicoterapeuta incentiva il paziente a produrre suoni e musica con strumenti o voce); passiva (basata sull’ascolto di brani musicali per sviluppare percezione, immaginazione, ricorso ed emozioni). A scuole la musica ha assolto una funzione psicopedagogico.



Nella medicina moderna viene attribuito un potenziale curativo all’attività di ascolto e produzione di musica. La musicoterapia viene associata spesso alla cura di malattie psichiatriche, come schizofrenia, demenza, in quanto riesce a incidere sullo stato di agitazione e infondere tranquillità. I soggetti che soffrono di patologie che inducono all’emarginazione, con la musicoterapia possono migliorare il loro modo di comunicare con gli altri e manifestare i propri sentimenti.



Per i pazienti che hanno subito un ictus, invece, la musicoterapia può facilitare la riabilitazione neurologica e migliorare così la mobilità.