Salta l’esibizione di Marracash a Radio Italia Live – Il concerto, in Piazza Duomo a Milano. Il cantante era atteso da scaletta dopo la performance di Irama, verso la fine dello spettacolo, ma non si è esibito. Perché?

Il motivo è presto detto, ed è stato comunicato dal diretto interessato via social, anche se la sua versione non convince molto sui social. Marracash infatti ha spiegato ai fan che non si sarebbe esibito, nonostante avesse effettuato le prove. “Sono molto dispiaciuti ma per problemi tecnici di Radio Italia questa sera non potrò esibirsi in Piazza del Duomo. Alla prossima”, scrive l’artista su Instagram ma fermare dubbi e polemiche non è possibile.

Tanti erano coloro che si erano posizionati in Piazza Duomo appositamente per lui e che hanno anche atteso le esibizioni di tutti gli altri artisti pur di vederlo dal vivo. Problemi tecnici durante le prove, questo si mormora in rete. Poi? Possibile che tali problemi siano stati ritenuti irrisolvibili dall’artista e dal suo staff? Qualcuno su Twitter se lo chiede.

C’è chi ipotizza discussioni con Elodie, ma è da escludere. Marracash è un professionista e sapeva già della presenza di Elodie sullo stesso palco. I suoi fan lo invitano a vuotare il sacco, certi che la versione attuale non sia quella reale.

Marracash avrebbe dovuto esibirsi in scaletta per dodicesimo, intono alle 23.20. Avrebbe dovuto cantare tre brani, di cui due in duetto, uno con Elisa e l’altro con Guè. Marracash ha infatti provato tre canzoni, lo stesso numero di pezzi concordato con gli altri artisti in programma ma non si è esibito sul palco di Piazza Duomo.

Ha tenuto interviste nel pomeriggio, tanto che le sue ultime condivisioni sui social riguardano proprio le attività svolte con Radio Italia. Poi ha deciso di non esibirsi per “problemi tecnici di Radio Italia”, questa la sua motivazioni sui social. Probabilmente seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.