Esce Farfalle di Michele Merlo. Sarà il suo singolo inedito postumo, che arriva cioè negli store digitali dopo la sua scomparsa. Era il 6 giugno 2021 quando Michele Merlo si spegneva e lasciava questa vita. Era a lavoro sul nuovo disco di inediti, che non ha mai visto la luce.

“Una richiesta d’aiuto, l’ultima canzone”, così ne ha parlato papà Domenico a Verissimo. Silvia Toffanin, su Canale 5, consente anche ai fan di ascoltare un estratto del nuovo brano, che sarà a breve disponibile per i fan. Verrà rilasciato, pare, proprio in occasione del primo anniversario della sua scomparsa, il 6 giugno 2022.

Nella stessa data, un grande evento a Rosà (Vicenza) nello stadio comunale per commemorarlo tra musica e sport.

A Verissimo, Domenico Merlo ripercorre la storia di suo figlio. Michele era un giovane di 28 anni che ha sempre coltivato con coraggio e determinazione la sua passione per la musica fino all’accesso ad Amici. E proprio da Amici vengono gli altri due ospiti in studio: Federica Carta e Federico Baroni.

Michele Merlo poteva essere salvato, il padre lo ribadisce ormai da un anno intero: è in corso un’inchiesta ma Domenico non vuole vendetta e non condanna l’errore umano, vuole solo tenere vivo il ricordo di Michele. “Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita”, le sue parole di dolore che nascono anche speranza attraverso la fondazione dell’associazione Romantico Ribelle, in memoria di Michele Merlo e a sostegno della ricerca scientifica.

Perché Michele era questo, “un romantico ribelle. Forse questo mondo non era per lui perché era troppo sensibile“.

