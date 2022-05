Esplode la bufera sui social e non solo per via delle esternazioni di Can Yaman che si è detto un po’ stufo di quello che succede tutti i giorni sotto casa sua. La sua storia e le sue parole ieri sono finite a Pomeriggio5 in un servizio che ha fatto non poco discutere, ma cosa è successo di preciso? A quanto pare l’affetto dei fan adesso è diventata invadenza e quei tempi in cui l’attore si lanciava verso di loro lasciandosi fotografare e toccare (anche in tempo di pandemia con tanto di polemica) adesso sono finiti.

Troppe stalker, Can Yaman costretto a lasciare la sua casa di Roma: "La gente ha superato ogni limite" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/U1px4QacDD — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 19, 2022

Nei giorni scorsi si era parlato della sua intenzione di lasciare l’Italia, nonostante i progetti già in ballo, ma in realtà le cose sono ben diverse e a spiegarlo è stato lui stesso nelle sue storie su Instagram annunciando che non cambierà Paese bensì casa per tornare ad avere la pace di cui ha bisogno:

“Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via ma perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire per ogni donna che si associa con me se non è quella che “accettate” voi .. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… Rilassiamoci, vi auguro tanto amore”.

Come era prevedibile, lo sfogo di Can Yaman ha spaccato il pubblico italiano. Da una parte ci sono le fan che lo appoggiano sicure che sarà possibile trovare pace solo dopo essersi allontanato da alcune invasate, mentre dall’altra c’è chi critica a prescindere trovando fuori luogo ripudiare gli stessi fan che gli hanno consentito tanto successo lontano dalla sua Patria. Come andrà a finire per Can Yaman e il suo pubblico italiano?