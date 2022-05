Ci sono due proposte interessantissime tra le offerte Amazon della settimana in partenza oggi 16 maggio. Per quanto riguarda la categoria smartphone, ci sono due modelli molto gettonati perché di fascia media ma anche dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 11 ma anche del Samsung Galaxy A22. Per entrambi i dispositivi servirà ora un budget abbastanza contenuto e non superiore ai 180 euro.

La prima delle offerte Amazon di questa settimana riguarda il già citato Xiaomi Redmi Note 11. Ecco di seguito menzionata qualche specifica del prodotto: il dispositivo ha 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di memoria interna, un display AMOLED da 6.43 pollici, uno Snapdragon 680 sotto la scocca. La fotocamera anteriore ha 4 sensori di cui il principale da 50 MP mentre la batteria è da 5000mAh. Proprio a partire da oggi, il dispositivo nella colorazione graphite grey viene venduto a 179 euro con disponibilità immediata e consegna prevista entro sabato.

Altra interessante occasione tra le offerte Amazon della settimana è legata al Samsung Galaxy A22 nel suo modello 5G che arriva a costare anche di meno della controparte 4G. Il device con 6,6 pollici display, la tripla fotocamera principale, 4 GB di RAM e 64 GB di storage e ancora 5000 mAh di batteria costa ora solo 158 euro. La colorazione in promozione è solo quella in grigio e non in altre nuance. Optando oggi per questa soluzione, il pacco verrà spedito entro due o tre giorni lavorativi.

Le offerte Amazon al via questa settimana, come sempre, sono legate alla presenza di sufficienti scorte in magazzino dei telefoni. Visto le buone promozioni, c’è da pensare che ben presto i prodotti andranno a ruba: meglio non attendere dunque fin troppo per procedere ad una transazione.

