Una storia d’amore e il timore di entrare nella vita degli altri “senza chiedere il permesso”. Parla di questo il singolo di Alex presentato ad Amici di Maria De Filippi.

Il testo di Senza Chiedere Il Permesso di Alex, o meglio da lui cantato), è stato scritto da diversi autori tra cui Michele Bravi. Alla scrittura del brano ci sono Cheope / Michele Bravi / Federica Abbate / Francesco Catitti. La voce è quella di Alex, che ha conquistato tutti nel programma Mediaset sin dal suo ingresso nella scuola più spiata d’Italia.

Oggi si giunge alla finale e sarà il pubblico a scegliere il vincitore di Amici 2022 attraverso il televoto. I singoli dei ragazzi, però, comunque vada, resteranno nel cuore dei tanti fan che hanno seguito l’edizione numero 21 di Amici.

Sarà Alex a vincere Amici? Nella finale a due, uno dei nomi che spunta è proprio il suo ma dovrà vedersela al televoto con un altro dei concorrenti più amati di Amici: Luigi. Chi la spunterà? La finale del canto, ormai, sembra essere già scritta. Ma comunque vada, per entrambi c’è un disco da pubblicare, un EP che raccoglie i primi passi mossi ad Amici nel mondo della musica. Ed entrambi usciranno con la stessa etichetta discografica.

Senza Chiedere Permesso è tra i brani inseriti nell’EP d’esordio di Alex.

Compositori: Cheope / Michele Bravi / Federica Abbate / Francesco Catitti

Ho sempre avuto la tendenza a scusarmi ogni volta quasi per la mia esistenza a non tirare mai la corda

Per questione di carattere alla fine fatto sta che la ragione non te la so dire

Sentire l’urgenza di amarsi davvero

e far ripartire ogni cosa da zero

sono stato per troppo a bussare alla porta

e non mi hai dato risposta