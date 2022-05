La moglie di Alessandro Cattelan è Ludovica Sauer, modella e influencer per metà tedesca e metà brasiliana. I due si sono conosciuti nel 2008 e il popolare conduttore televisivo ha più volte raccontato l’origine della loro storia d’amore.

Chi è Ludovica Sauer

Ludovica Sauer nasce nel 1981 in Svizzera, dove da giovanissima inizia la sua attività di modella. Cresce tra Locarno e Porto Alegre. Appassionata di sport, in particolare di motociclismo, calcio, Formula 1 e ciclismo, è stata ragazza immagine della Moto GP e in Italia è stata una delle premiatrici del Giro.

La moglie di Alessandro Cattelan è molto riservata sulla sua vita privata, ma sui social non mancano gli scatti di famiglia che la mostrano insieme al conduttore e alle due figlie. Nina, la più grande, è nata nel 2012 mentre nel 2016 è arrivata Olivia.

Il suo profilo Instagram, per il quale svolge principalmente attività da influencer, è seguito da più di 180mila persone. Secondo alcune indiscrezioni, Ludovica Sauer è appassionata di fiori e di viaggi, e ama stare in mezzo alla natura.

Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan

Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan si sono conosciuti nel 2008 durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo di una partita dell’Inter, di cui entrambi sono tifosi. Il conduttore televisivo ha raccontato quell’incontro con queste parole:

“Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare”.

I due si sono sposati nel 2014 a Milano, due anni dopo la nascita della prima figlia Nina, in una cerimonia a porte blindate durata appena 10 minuti e con pochissimi invitati, senza nemmeno un festone a suggellare l’evento. Cattelan lo ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair per sottolineare la loro abitudine a stare lontano dai riflettori.

Cattelan ha raccontato a Grazia che all’inizio della loro relazione lui soffriva di ansia, per questo la moglie lo avrebbe aiutato con una terapia a base di fiori di Bach.