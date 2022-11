Perché Cattelan conduce X Factor 2022? Nel 4° Live Show appare l’ex conduttore sul palco di X Factor, sostituisce Francesca Michielin ad inizio puntata e per i primi lanci. Poi la cantante si palesa facendo finta di nulla.

Il pubblico è sbigottito e sui social si interroga sul motivo della presenza di Alessandro Cattelan, nuovamente alla guida del talent show ma solo per qualche minuto. Una gag tra conduttori vede nuovamente Alessandro Cattelan al timone del talent show che ha condotto per 10 anni prima di passare il testimone a Ludovico Tersigni (per una edizione, quella del 2021).

Nel 2022 invece è Francesca Michielin la conduttrice scelta in casa Sky. A lei spetta quest’anno la guida del programma, inclusa quella della puntata riservata agli 8 inediti dei concorrenti ancora in gara. Per la prima volta, infatti, giovedì 17 novembre su Sky Uno, i talenti delle quattro squadre si cimentano con l’inedito ufficiale in gara a X Factor. Per alcuni è il brano già proposto alle Audizioni, per altri un brano completamente nuovo.

Perché Cattelan conduce X Factor 2022?

Un’apparizione fugace ad inizio puntata, poi un’altra da “valletto” per consegnare la busta della classifica a Francesca Michielin. Infine il lancio dello spettacolo teatrale Salutava Sempre. Questo è bastato per far sperare in un suo ritorno. Tanti sono coloro che su Twitter chiedono a gran voce il ritorno di Alessandro Cattelan su Sky ma il conduttore ha firmato un contratto con la Rai e non recupererà il timone del talent show, almeno nell’immediato.

Il confronto con Francesca Michielin, tuttavia, lo ha vinto a mani basse: la nostalgia delle sue frizzanti conduzioni si fa sentire dinanzi all’inespressività patologica della sua sostituta.

