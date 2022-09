Sono stati annunciati gli ospiti di Cattelan su Rai2 il 20 settembre. Alessandro Cattelan debutta oggi con il suo nuovo programma TV in seconda serata Rai, Stasera c’è Cattelan… su RaiDue. Sarà in onda da martedì 20 settembre ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata per tre settimane.

Alessandro Cattelan torna al late night tra interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità. Al suo fianco tanti personaggi del mondo della musica, dello sport, della televisione, che si alterneranno in studio per raccontarsi ed affrontare i temi più caldi del momento con leggerezza.

Alessandro Cattelan infatti manterrà tutti gli elementi che hanno caratterizzato i suoi show – prima su Sky e poi su Rai1 – e le sue tradizionali interviste con gli ospiti che di volta in volta accoglierà in studio per una serata divertente e leggera, all’insegna dell’ironia che da sempre contraddistingue i suoi spettacoli.

Il programma andrà in scena da uno studio a Torino per i primi appuntamenti, per poi spostarsi a Milano successivamente. Volutamente Cattelan riparte dalla città dell’Eurovision. Non sarà in diretta ma registrato preventivamente.

Gli ospiti di Cattelan su Rai2 il 20 settembre

Nella prima puntata del programma di Cattelan su Rai2 il 20 settembre ci saranno Emanuela Fanelli e la banda della bobotvofficial: Christian Vieri, Daniele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano.

Nella prima puntata anche Cristiano Malgioglio. Insieme ad Alessandro ci saranno i fedeli Street Clerks e il nuovo arrivato Mike Lennon, al suo fianco per tutti gli appuntamenti di Stasera c’è Cattelan… su RaiDue. Dopo la messa in onda in TV, ogni puntata sarà disponibile su RaiPlay in replica insieme alle clip più divertenti della serata.

Continua a leggere su optimagazine.com.