Annalisa e Ludovico Tersigni da Cattelan stasera. Grandi ospiti il 6 ottobre nello studio di Stasera c’è Cattelan… su RaiDue, il nuovo show Rai di Alessandro Cattelan. Da martedì 20 settembre ogni martedì, mercoledì e giovedì, l’appuntamento è in seconda serata per tre settimane.

La formula vincente non si cambia: Cattelan riprende quella di EPCC, E Poi C’è Cattelan, la trasmissione che conduceva su Sky. Tanti ospiti e momenti musicali ma soprattutto tanta ironia, quello che da sempre lo contraddistingue. Così, Stasera c’è Cattelan… su RaiDue si propone come un format nuovo che conserva caratteristiche distintive dei programmi di Alessandro Cattelan, i cui late night spaziano tra interviste, grandi ospiti, momenti musicali, rubriche e riflessioni sull’attualità.

In studio con lui i personaggi più seguiti del mondo dello spettacolo, al suo fianco in ogni puntata per raccontarsi ed affrontare i temi caldi del momento con leggerezza ed ironia.

Stasera vedremo in studio la cantante Annalisa e l’attore Ludovico Tersigni. Ci sarà anche la band degli Eugenio in Via di Gioia. Il programma non viene trasmesso in diretta ma registrato preventivamente e in scena da uno studio a Torino per i primi appuntamenti, per poi spostarsi a Milano per le puntate successive.

Insieme ad Alessandro ci saranno i fedeli Street Clerks per il consueto accompagnamento musicale, e il nuovo arrivato Mike Lennon, entrambe presenze fisse dello show.

Stasera c’è Cattelan… su RaiDue, dopo la messa in onda in TV sarà disponibile su RaiPlay in replica insieme alle clip più divertenti della serata di riferimento.

Continua a leggere su optimagazine.com.