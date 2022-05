In Siamo Tutte Uguali di Bianca Atzei e Malgioglio troviamo tutto ciò che si potrebbe dire in una comunissima conversazione tra amiche, ma anche un modo per confessarsi. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica da domani, venerdì 13 maggio, ed è incluso nel nuovo album della cantautrice Veronica.

Siamo Tutte Uguali di Bianca Atzei e Malgioglio si muove su sonorità che attingono dal vintage e ospitano due voci amiche: da una parte il raschiato audace della cantautrice milanese di origini sarde, dall’altra la stravaganza di Cristiano Malgioglio che in questi giorni sta facendo parlare di sé per le sue considerazioni sull’Eurovision 2022.

A cosa dobbiamo questo duetto? Bianca Atzei si racconta:

Il risultato è un brano in cui Bianca Atzei fa dell’autoironia con un ritratto irriverente di tutte le donne che si appassionano per l’uomo “bello e impossibile”, termine coniato nella storia da Gianna Nannini e che ancora oggi funziona per descrivere una precisa categoria di uomini.

Veronica è il secondo album di Bianca Atzei dopo Bianco E Nero (2015). Il disco prende il titolo dal vero nome dell’artista, e non è una scelta casuale. Con questo disco Bianca Atzei si mette a nudo e si concede tante liberà, soprattutto dal punto di vista artistico.

Per raccontare questa ritrovata consapevolezza, Veronica è un disco pieno di ospiti: oltre al Malgioglio di Siamo Tutte Uguali, l’album è forte della partecipazione di Arisa (Le Stelle), J-Ax (Fotogrammi) e Kekko Silvestre con i Modà (Ora Esisti Solo Tu).

Con Veronica Bianca Atzei sceglie di scrollarsi di dosso – senza snaturarsi – l’anima pop soul per la quale viene amata sin dagli esordi, e trasforma la sua carriera in un grande puzzle tutto da comporre e scoprire.

Ho chiaramente un debole per gli uomini

e non posso nasconderlo

e anche mia madre mi ha sempre insegnato a dire di sì

ho certamente un debole per gli uomini

quelli belli e un po’ stupidi

però soffrire per l’uomo perfetto non fa per me

Ma siamo tutte uguali

in cerca del solito addio

perché in fondo ci piace la prima emozione

che dà un nuovo amore

ma siamo tutte uguali

in cerca del solito oblio

perché il segreto è lasciarsi stregare ancora una volta

Io ho qualche debole per gli uomini

che non riesco a reprimere

allettanti, cialtroni, croccanti piacciono a me

E maledetti questi uomini

da innamorarsi anche subito

I traditori d’amore ti danno dolore perché

Ma siamo tutte uguali (tu non capisci niente degli uomini)

in cerca del solito addio

perché in fondo ci piace la prima emozione

che dà un nuovo amore

(molte donne avete il cotone negli occhi)

E siamo tutte uguali (e sì cara)

in cerca del solito oblio

perché il segreto è lasciarsi stregare ancora una volta

ancora da te

(beh ne avessi avuti quanti ne ho avuti io cara, forse cambieresti idea)

Ma siamo tu-

ma siamo tutte

ma siamo tutte uguali (illusa)

in cerca del solito addio

perché in fondo ci piace la prima emozione

che dà un nuovo amore

Non sono tutti uguali

se baciano come voglio io

se spasimante, l’amante migliore che ha il fuoco che danza

che danza con me