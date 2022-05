Non si parla d’altro: nel giorno della seconda semifinale di Eurovision 2022, del nostro Paese si parla in tutta Europa. Non per meriti ma per la polemica de El Mundo, giornale spagnolo che parla di Mahmood e Blanco, in gara all’ESC in rappresentanza dell’Italia.

Perché El Mundo va contro Mahmood e Blanco? Nell’articolo si parla di coppia omoerotica in riferimento ai due cantanti, ma si apprezza anche la canzone in gara presentata dall’Italia: Brividi.

Cosa scrive El Mundo su Mahmood e Blanco

El Mundo scrive che i nostri Mahmood e Blanco sono il trucco dell’Italia per vincere, anche quest’anno. In realtà il nostro Paese schiera ormai da diversi anni il vincitore del Festival di Sanremo dell’anno in corso. Il trionfo a Sanremo della coppia, quindi, la porta automaticamente in gara nel Contest musicale internazionale con lo stesso pezzo del Festival, Brividi appunto.

Cosa che la Spagna evidentemente non sa. Su El Mundo la polemica riguarda l’Italia che ha schierato volutamente quella che viene definita una “coppia omoerotica” per trionfare in Europa. E proprio l’Italia è infatti tra le favorite al trionfo. Per noi sarebbe il secondo anno consecutivo, ma occhio all’Ucraina.

“La coppia omoerotica è il trucco dell’Italia per vincere L’Eurovision”, si legge sulle pagine de El Mundo. L’Italia “è tornata con un curriculum invidiabile” dopo oltre 20 anni di assenza dal primo posto della classifica di gradimento e ora vuole tentare a tutti i costi la doppietta, secondo il noto quotidiano spagnolo.

Cosa significa coppia omoerotica

Ma cosa significa coppia omoerotica? El Mundo definisce così quella formata da Mahmood e Blanco, ma cosa si intende? Questa definizione fa riferimento ad una coppia composta da persone dello stesso sesso ed omosessuali, dotate di una evidente carica erotica.