Dopo la prima serata di martedì 10 maggio, va in scena a Torino e su Rai1 la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022. Conducono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika dal Pala Olimpico di Torino che si prepara ad accogliere gli altri 18 Paesi in gara dopo i 17 della prima serata.

La scaletta della seconda serata di Eurovision 2022 prevede dunque le performance di 18 cantanti in rappresentanza dei relativi Paesi in competizione. In coda, verranno mostrati rvm con un estratto dei brani in gara per Germania, Spagna e Regno Unito.

Facendo parte delle Big5, questi tre Paesi calcheranno il palco di Torino durante la seconda semifinale ma fuori gara, come è accaduto per Francia e Italia nella prima serata.

Dopo la partecipazione di Diodato, con una performance inedita al piano, arriva all’Eurovision un altro ex concorrente in gara per l’Italia: è la volta del trio pop-lirico Il Volo, sul palco di Torino per esibirsi sulle note di Grande Amore, brano vincitore del Festival di Sanremo 2015 e in competizione all’ESC per l’Italia lo stesso anno.

La seconda semifinale di Eurovision 2022 è anche quella che vede la presenza di Emma Muscat per Malta e di Achille Lauro per San Marino. L’Italia non voterà.

Scaletta seconda serata Eurovision 2022

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

In coda sono attesi i rappresentanti di Germania, Spagna e Regno Unito, fuori concorso in quanto già in finale insieme agli altri 2 Big5: Italia e Francia.

19. Germania Malik Harris – Rockstars

20. Spagna Chanel – SloMo

21. Regno Unito Sam Ryder – Space Man

