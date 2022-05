Come ha appena annunciato il produttore cinese, il suo smartphone Oppo Find X5 Pro riceverà quanto prima la beta 1 del sistema operativo Android 13. L’OEM ha, inoltre, spiegato che nell’attesa metterà a disposizione degli sviluppatori un’anteprima di ColorOS basata su Android 13 beta 1 per mettere a punto tutte le nuove funzionalità, basate su privacy, sicurezza ed esperienza di utilizzo. Il device, che è stato presentato lo scorso mese di febbraio insieme ai modelli X5 e X5 Lite, ha avuto ottimi riscontri nelle recensioni, malgrado il suo prezzo di listino sia piuttosto considerevole.

Il Vice Presidente di Oppo e Presidente di Find Product Line, Andy Wu, ha dichiarato che l’azienda collabora in maniera attiva con Google già da un po’ di tempo, per garantire agli utenti la migliore esperienza possibile tramite la loro ColorOS, basata sul sistema operativo Android di Google. Con il nuovo Android 13, sono certi che le prestazioni dei loro dispositivi abbastanza innovativi, proprio come nel caso di Oppo Find X5 Pro, potranno essere pienamente sfruttati, sia dagli sviluppatori che dagli utenti. Oppo, inoltre, fa sapere che il nuovo flagship risulterà tra i primi telefoni ad avere a bordo la nuova versione ColorOS basata su Android 13.

A questo punto, andiamo a conoscere nei dettagli le caratteristiche tecniche di Oppo Find X5 Pro: lo smartphone sfoggia un display AMOLED LTPO 6,7 pollici QHD+, con frequenza di aggiornamento a 120Hz, campionamento touch 240Hz, 525ppi, 800nit max, Corning Gorilla Glass Victus. Il device integra il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (NPU MariSilicon X e GPU Adreno 730) supportato da 12/256GB di memoria non espandibile ed un sensore di impronte digitali nello schermo. Quanto alle connettività, il telefono sfrutta il 5G, il dual SIM, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 LE, l’USB-C, l’NFC, il GPS con Galileo, Beidou e QZSS. Il comparto fotografico mostra sul posteriore una tripla fotocamera così distribuita: 50MP principale, f/1,7, FOV 80°, AF, dual-OIS, 50MP ultra-grandangolare, f/2,2, FOV 110°, AF, macro 4cm e 13MP tele, f/2,4, FOV 45°, AF. La fotocamera anteriore è da 32MP (f/2,4, FOV 90°, FF). Infine, lo smartphone è alimentato da una batteria cui capacità di autonomia raggiunge i 5000mAh.

