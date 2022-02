Un device sui cui varrà la pena riflettere potrebbe essere l’OPPO Find X5 Pro, che sarà probabilmente presentato nel corso del mese di febbraio. Come riportato da ‘nl.letsgodigital.org‘, il telefono presenterà un design molto simile a quello del suo predecessore, l’OPPO Find X3 Pro, pur presentando significativi cambiamenti sotto la scocca. L’OPPO Find X5 Pro includerà una nuova NPU sviluppata internamente, che consentirà di processore file RAW senza perdere qualità e video 4K AI Night Video con anteprima in presa diretta.

L’OPPO Find X5 Pro monterò un comparto fotografico posteriore (che dovrebe essere realizzato in collaborazione con Hasselblad, proprio come nel caso di OnePlus, che sappiamo essere a propria volta unito in partnership con OPPO) con sensore principale da 50MP con OIS, un ultra-wide da 32MP ed un teleobiettivo da 13MP. La fotocamera frontale, invece, includerà un sensore unico da 32MP. Il telefono presenterà uno schermo AMOLED LTPO 2.0 da 6.78 pollici con risoluzione 2K e frequenza di refresh rate a 120Hz. L’OPPO Find X5 Pro sarà probabilmente spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1, con supporto al 5G di ultima generazione. La batteria avrà una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata SuperVOOC a 80W e wireless a 50W (forse anche inversa a 10W). Ci sarà naturalmente la certificazione IP68 per la resistenza a liquidi e polvere, come pure il lettore di impronte digitali sotto lo schermo.

Presenti pure Android 12 con ColorOS 12, con aggiornamenti Android 13 e Android 14 garantiti. Il nuovo OPPO Find X5 Pro dovrebbe avere un prezzo conforme a quello del predecessore OPPO Find X3 Pro, che era costato 1149,99 euro (ovviamente il costo varierà in base alle configurazioni proposte). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

