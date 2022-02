Gli OPPO Find X5 sono prossimi al debutto. Sappiamo arriveranno sul mercato in tre modelli differenti. Il modello standard includerà una tripla fotocamera posteriore (50 + 50 + 13MP), con processore Snapdragon 888 di Qualcomm, fino a 8GB di RAM. Il telefono presenterà uno schermo ultra-clear AMOLED da 6.56 pollici, oltre che una batteria da 4800mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 80W ed alla rapida wireless AirVOOC a 30W. Il device in Italia sarà accompagnato da una promozione, valida fino al 24 aprile, che offrirà il telefono in bundle con OPPO Enco X, cover e OPPO Watch Free.

OPPO Find X5 Pro includerà una tripla fotocamera posteriore (50 + 50 + 13MP), verrà spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 di Qualcomm, con 12 GB di RAM. Il device sarà contraddistinto da uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con regresh rate a 120Hz. La batteria avrà una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 80W (ricarica rapida wireless AirVOOC a 50W).

OPPO Find X5 Lite avrà, a propria volta, una tripla fotocamera posteriore (64 + 8 + 2MP) ed una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC a 65W. La memoria RAM arriverà a 8GB, con grandi analogie rispetto al OnePlus Nord CE 2. Anche per questi ultimi due dispositivi citati varrà la promozione italiana, valida fino al 24 aprile, in base alla quale si riceveranno i rispettivi telefoni in bundle, il modello Pro con OPPO Enco X, cover, AirVOOC charger e OPPO Watch Free, mentre il lite con OPPO Enco Free 2, cover e OPPO Band 2. OPPO sta facendo vedere cose importanti, ormai bisognerà riconoscerlo anche per quanto ci riguarda (gli OPPO Find 5X metteranno in chiaro le cose ancora di più). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete qui in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

