OPPO, azienda cinese di elettronica di consumo con sede a Dongguan, qualche tempo fa ha lanciato lo smartphone OPPO Find X5 Pro nei colori Glaze Black e Ceramic White per il mercato globale, ma presto sarà venduto in Cina anche in un altro e terzo colore: Aqua Blue. La splendida variante è dotata di un materiale più leggero. Questo colore propone anche un materiale completamente nuovo in pelle. Il produttore ha annunciato che questa nuova opzione sarà in vendita a partire dal prossimo venerdì 1 aprile per 6.299 CNY e per la configurazione da 12GB + 256GB. Il modello in pelle blu è leggermente più spesso, precisamente ci sono 0,3 mm in più rispetto alle due varianti in ceramica, ma è anche notevolmente più leggero: infatti, il suo peso è di 195 gr. rispetto ai 218 gr. degli altri due colori. Andiamo a vedere insieme quali sono le caratteristiche tecniche del nuovo modello del device.

Per quanto riguarda la versione Aqua Blue di OPPO Find X5 Pro, le specifiche tecniche sono le stesse delle altre colorazioni. Questo modello è costruito attorno a un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ tecnologia LTPO, frequenza di aggiornamento a 120Hz, con uno scanner di impronte digitali e un foro situato in alto a sinistra che ospita la fotocamera frontale da 32MP. Sul retro, invece, vi è una configurazione a tripla fotocamera che comprende i seguenti teleobiettivi: due principali da 50MP e 50MP ultrawide, insieme ad un sensore telescopico da 13MP. Probabilmente la parte migliore (e anche quella più commercializzata) riguarda l’utilizzo inedito di un chip di imaging NPU auto-sviluppato e soprannominato MariSilicon X, basato sul processo a 6nm di TSMC ed il cui obiettivo è quello di migliorare in modo significativo sia le foto che i video in situazioni di scarsa luminosità.

L’OPPO Find X5 Pro in versione Aqua Blue sfrutta una batteria da 5000mAh dotata di tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC cablata a 80W e wireless a 50W. Inoltre, il sistema operativo adottato è Android 12 con personalizzazione ColorOS 12. Infine, lo smartphone è disponibile in due varianti di chip: l’opzione Qualcomm, che racchiude lo Snapdragon 8 Gen 1, e l’opzione MediaTek, che presenta il Dimensity 9000.

