“40 canzoni, una storia”, questo il sottitolo di Surrender, l’autobiografia di Bono Vox presto nelle librerie italiane e di tutto il mondo. L’annuncio è arrivato ieri, martedì 10 maggio, nel giorno in cui il frontman degli U2 ha spento 62 candeline.

L’autobiografia di Bono Vox

Ad annunciare ufficialmente l’uscita di Surrender è stata Reagan Arthur, vicepresidente della casa editrice Alfred A. Knopf per la quale uscirà l’autobiografia di Bono Vox.

Il libro uscirà in 3 versioni: brossura, e-book e audiolibro registrato dallo stesso cantautore irlandese. Il libro – come suggerisce il sottotitolo – si compone di 40 capitoli, ognuno dei quali con il nome di una canzone degli U2. Sempre nella giornata di ieri gli U2 hanno pubblicato il video animato Out Of Control in cui troviamo un estratto dell’omonimo capitolo che, a sua volta, prende il nome dal primo singolo pubblicato dalla band il 10 maggio 1978, esattamente 44 anni fa.

A proposito della sua autobiografia, Bono Vox racconta:

“Ho cominciato a scrivere questo libro nella speranza di realizzare un disegno dettagliato di quanto mi ero limitato a schizzare con le canzoni. Le persone, i luoghi e le possibilità della mia vita. Surrender, ‘arrenditi’, è una parola carica di significati per me. Essendo cresciuto nell’Irlanda degli anni Settanta con i pugni alzati (musicalmente parlando), non era una prospettiva che mi venisse naturale. È una parola che avevo solo sfiorato prima di mettermi a raccogliere le idee per il libro. Ancora oggi sono umilmente alle prese con questo imperativo. Negli U2, nel mio matrimonio, nella mia fede, nella mia vita da attivista. Surrender è la storia di un pellegrino immobile… che si è divertito un mondo durante il viaggio”.

Surrender racconta la vita di Bono Vox a partire dalla sua infanzia a Dublino fino all’esperienza con gli U2. Non mancano i momenti di grande riflessione e l’autoironia, senza dimenticare le campagne di sensibilizzazione sull’AIDS e l’impegno per i diritti civili.

Quando esce in Italia

Surrender arriverà nelle librerie il 1° novembre 2022 e in Italia sarà distribuito da Mondadori. Contemporaneamente l’autobiografia di Bono Vox uscirà in 15 Paesi, compresi il Regno Unito, l’Irlanda e il Canada.

Negli ultimi giorni gli U2 hanno visitato l’Ucraina con un’esibizione a sorpresa nella metropolitana di Kiev per manifestare al popolo il loro atto di solidarietà in questo periodo storico straziato dalla guerra. I due artisti hanno intonato Stand By Me e hanno invitato i soldati ucraini a unirsi a loro per gridare alla pace, e il brano è stato convertito in Stand By Ukraine.