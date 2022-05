Bono Vox e The Edge a Kiev cantano sotto le bombe Stand By Me, ribattezzata per l’occasione Stand By Ukraine. Pregano per pace in Ucraina e affinché cessi la guerra intrapresa dalla Russia di Putin. Pregano affinché vengano salvate vite umane e cessino i massacri le cui immagini fanno il giro del mondo ormai da mesi.

Bono Vox e The Edge a Kiev improvvisano una esibizione in una centrale stazione della metropolitana per rendere omaggio ai soldati, a tutti coloro che combattono inseguendo l’ideale della libertà. Regalano una performance a sorpresa nella stazione di Khreshchatyk e quelle immagini toccanti raggiungono tutto il mondo.

Bono e The Edge a Kiev hanno scelto la stessa stazione della metropolitana che aveva accolto in passato il presidente Volodymyr Zelensky e la sua conferenza stampa che tuonò ovunque.

La performance è stata l’occasione per ricordare i conflitti nella vicina Irlanda del Nord e per pregare per la pace ringraziando contestualmente tutti coloro che stanno combattendo per ottenere la libertà tanto agognata e sperata, in vista della fine del conflitto. Stand By Me è stata ispirata dai fatti di Derry ma torna attuale 50 anni dopo.

L’esibizione corale sulle note di Stand By Me ha coinvolto i soldati ucraini impegnati al fronte. Bono Vox li ha invitati ad unirsi a lui per dare voce insieme a quella preghiera di speranza, ribattezzata Stand By Ukraine.

Spettatori della performance sono stati alcuni militari ucraini e il ministro della Cultura e dell’Informazione ucraino, Oleksandr Tkachenko.

“Preghiamo che possiate godere presto di un po’ di pace”, le parole dei due musicisti che si sono esibiti sotto le bombe, mentre continuavano a risuonare sirene di allarme. Il video dell’esibizione è disponibile su Ansa.

