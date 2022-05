Inizierà nei prossimi giorni l’instore tour di LDA per l’album che ha rilasciato in seguito alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi.

Il disco verrà rilasciato con Sony Music e sarà disponibile da venerdì 13 maggio nei negozi e in digitale con il titolo LDA. Porterà Luca D’Alessio ad incontrare i suoi fan, attraverso un lungo instore tour promozionale nei principali negozi di musica della penisola.

Prima tappa: Roma, 13 maggio, per un incontro presso la Discoteca Laziale. A seguire, LDA rimarrà in zona per un nuovo appuntamento a Valmontone il 14 maggio, per poi far tappa alla Feltrinelli di Napoli. L’ultimo degli appuntamento annunciati è quello in programma per il 22 maggio a Palermo dopo la tappa di Catania del 21 maggio.

Il 18 maggio sarà a Bari e il 20 a Melilli (SR). Il 17 ad Afragola (NA) e il 16 maggio a Pontecagnano Faiano (SA). Per accedere all’instore tour di LDA è necessario acquistare il disco LDA nei negozi che accolgono l’evento.

“Manca sempre meno all’uscita del mio primo album, sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà”, scrive l’artista sui social.

LDA arriva dopo il successo del singolo Bandana, già una hit.

L’instore tour di LDA

13 MAGGIO – ROMA – DISCOTECA LAZIALE (ORE 17.00)

14 MAGGIO – VALMONTONE (RM) – VALMONTONE OUTLET (ORE 16.30)

15 MAGGIO – NAPOLI – FELTRINELLI STAZIONE GARIBALDI (ORE 17.00)

16 MAGGIO – PONTECAGNANO FAIANO (SA) – CC MAXIMALL (ORE17.30)

17 MAGGIO – AFRAGOLA (NA) – CC LE PORTE DI NAPOLI (ORE 18.00)

18 MAGGIO – BARI – CC MONGOLFIERA SANTA CATERINA (ORE 17.00)

20 MAGGIO – MELILLI (SR) – PARCO COMMERCIALE BELVEDERE (ORE 17.30)

21 MAGGIO – CATANIA – CC CATANÈ (ORE 17.00)

22 MAGGIO – PALERMO – CC LA TORRE (ORE 17.00)