Nel testo di Cado di LDA e Albe c’è una storia d’amore ma a raccontarla sono due amici, che si sono conosciuti sui banchi di scuola. E non una scuola qualunque: è quella di Maria De Filippi.

LDA e Albe hanno infatti partecipato ad Amici nella scorsa edizione e su Canale 5 hanno condiviso bellissimi momenti fino alla fase del serale. Il percorso su Mediaset per loro è giunto al capolinea ma non il rapporto che i due cantanti hanno costruito. Adesso rilasciano un singolo in duetto che però era già virale. A grande richiesta, allora, arriva in radio e negli store digitali il frutto della loro collaborazione spontanea.

Cado nasce da un incontro tra LDA e Albe a Roma. L’idea era quella di scambiarsi qualche suggerimento ma da una diretta Instagram è nato il testo e poi la musica finalizzati rispettivamente con Alessandro Caiazza e Steve Tarta, che ne ha curato anche la produzione.

Nel testo di Cado di LDA e Albe c’è una storia d’amore che si trasforma in una dedica nei confronti di una persona speciale con la quale trascorrere una notte romantica sotto un cielo stellato.

A proposito del singolo, LDA racconta: “Cado è un brano che è nato in modo del tutto casuale, come un gioco tra due amici. Poi la musica ti trasporta in un mondo parallelo ed entrambi, senza dirci nulla, abbiamo scritto le parole trattando lo stesso argomento. Il brano parla di una storia d’amore tra due persone che non vogliono lasciarsi, nonostante a volte le relazioni sono difficili da affrontare. Speriamo di riuscire a trasmettere agli ascoltatori le stesse sensazioni che hanno pervaso noi durante la lavorazione di questa canzone”.

Gli fa eco Albe, che aggiunge alcuni dettagli sulla nascita della canzone, nata in modo spontaneo da una bella amicizia.

“Cado è un pezzo che nasce dal nulla. Come le cose migliori. Non era stato programmato, alle due di notte ci ritroviamo in studio con una diretta Instagram accesa per fare tutto alla vista di tutti nella più totale genuinità. Gli accordi e il testo sono usciti da soli e quello che racconta credo sia un flusso di esperienze passate che in quel momento ci hanno permesso di esternare tutto quello che avevamo dentro“, le parole del cantante.

Il risultato? Lo ascolteremo l’11 novembre.