LDA è già in vetta alle classifiche con il nuovo singolo, Bandana. Ha tutta l’aria si essere il prossimo tormentone estivo, con le atmosfere che ricordano la spensieratezza e la gioia del relax dei mesi più caldi dell’anno, ma il percorso di Bandana è appena iniziato e già svetta nelle classifiche digitali.

Immediato l’apprezzamento dei fan di LDA, al secolo Luca D’Alessio, immediato anche il posizionamento diretto sul podio della classifica iTunes dei brani più acquistati dei fan fino a toccare il secondo posto ed aggiudicarsi la medaglia d’argento. Prima di LDA solo Elodie con il nuovo singolo Bagno A Mezzanotte ma occorre ricordare che quest’ultimo brano è disponibile da molto più tempo.

Per LDA invece si tratta di un vero e proprio debutto diretto sul podio. In poche ore, l’apprezzamento dei fan è stato tale da consentire a Bandana di scalare velocemente la classifica dei brani più acquistati in digitale su iTunes posizionandosi prima al quarto, poi al terzo ed infine al secondo posto alle spalle di Elodie Di Patrizi.

Il rilascio di Bandana, infatti, risale solo a domenica 24 aprile. Sabato 23 aprile, nel corso dell’appuntamento del serale di Amici, LDA è stato il concorrente eliminato dal programma e ha dovuto lasciare il talent show. Aveva presentato Bandana in anteprima proprio su Canale 5 conquistando già numerosi fan.

La sua esclusione dal programma ha portato con sé un grande annuncio: LDA può già contare su un’etichetta discografica, Sony Music, che lo supporterà nel suo percorso nel mondo della musica. Per la stessa etichetta, il cantante ha pubblicato la canzone che ha già tutta l’aria di sapersi imporre in radio.

Bandana intanto trionfa sicuramente nel digitale, e tra stream e download è impossibile non lasciarsi trasportare dal ritornello!