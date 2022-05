Va in scena l’Eurovision Song Contest, nella sua edizione tutta Italia. Si tiene a Torino e alla conduzione vanta un trio di personaggi d’eccezione: Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika guidano il pubblico internazionale alla scoperta delle canzoni e dei Paesi in competizione.

Su Rai1 e al Pala Olimpico di Torino si è tenuta la prima delle due semifinali che ci condurranno verso la finale attesa sabato 14 maggio. L’Italia, con Mahmood e Blanco, è stata ospite sul palco nella serata di ieri con un estratto di Brividi, dalle prove dei giorni precedenti non essendo in competizione nelle semifinali eliminatorie.

In quanto parte delle Big5, il nostro Paese è già in finale e competerà con gli altri Paesi solo nella finale di sabato 14 maggio.

Dei 17 Paesi in gara nella prima semifinale, solo 10 hanno superato il turno; per gli altri 7 l’avventura musicale all’Eurovision si è già conclusa. Altri 10 verranno scelti dopo la seconda semifinale del 12 maggio per un totale di 20 Paesi in finale, ai quali si aggiungeranno i Big5.

I Paesi in finale all’Eurovision 2022

Dopo la prima semifinale del 10 maggio, sono stati selezionati i seguenti Paesi:

Svizzera: Marius Bear con ‘Boys Do Cry;

Norvegia: Subwoolfer con ‘Give That Wolf a banana’;

Armenia: Rosa Linn con ‘Snap’;

Lituania: Monika Liu con ‘Sentimentai’;

Islanda: Systur con ‘Meo haekkandi sól’;

Portogallo: Maro con ‘Saudade, Saudade’;

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord con ‘Die Together’;

Moldavia: Zdob si Zdub & Fratii Advahov con ‘Trenuletul’;

Ucraina: Kalush Orchestra con ‘Stefania’;

Paesi Bassi: S10 con ‘De diepte’.



Altri 10 finalisti emergeranno dalla seconda semifinale del 12 maggio.

A questi si aggiungeranno i Big5: Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, già di diritto in finale.

