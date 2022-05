A Torino va in scena la cerimonia di apertura di Eurovision 2022. Il Song Contest internazionale, che quest’anno si svolge in Italia, srotola il tappeto turchese per accogliere tutti gli artisti che si esibiranno nei prossimi giorni in rappresentanza dei rispettivi Paesi in gara.

Ben tre coloro che nel mercato italiano sono ben noti. Non solo la coppia composta da Mahmood e Blanco che rappresenta il nostro Paese dopo il trionfo a Sanremo con Brividi, ma anche Achille Lauro ed Emma Muscat.

Achille Lauro è infatti in gara per la Repubblica di San Marino e promette di dare aspra battaglia ai nostri rappresentanti, così come Emma Muscat – che rappresenta Malta – che ieri si è presentata sul Turquoise Carpet in un elegante abito bianco particolarmente sensuale.

Achille Lauro ha scelto un completo elegante tendente al classico ma con un tocco di originalità e un garofano bianco appuntato alla giacca, mentre Mahmood e Blanco hanno portato sul tappeto turchese il loro look già spiato al Festival di Sanremo 2022. Per Mahmood un eccentrico pantalone rosa che ha colpito tutti, per Blanco un totale black che non si discosta molto dall’outfit del Festival.

I prossimi impegni di Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest 2022

Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino hanno già tenuto due prove sul palco e due conferenze stampa con i media internazionali. Nei prossimi giorni per loro sono in programma esibizioni fuori gara ma anche nuove attività stampa, sia in presenza a Torino che da remoto.

Oggi si esibiranno con Brividi due volte sul palco di Torino: la prima nel pomeriggio, nelle prove della prima semifinale, anche se l’Italia è fuori gara; la seconda nello show riservato alle giurie. Per quanto riguarda la diretta TV, su Rai1 vedremo Mahmood e Blanco per la prima volta martedì sera, fuori gara nella prima semifinale.

In questo articolo tutti gli appuntamenti di Mahmood e Blanco a Torino.

