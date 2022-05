Mahmood e Blanco all’Eurovision Song Contest 2022 rappresentano l’Italia con la canzone Brividi, già vincitrice del Festival di Sanremo. L’esperienza torinese non è iniziata nel migliore dei modi per i due cantanti, che non sembrano essere nel pieno delle forze.

Mahmood è stato recentemente sorpreso a ruttare in piena conferenza stampa, Blanco ha saltato la prima prova sul palco. Cosa sta succedendo al duo che ha conquistato l’Italia? Probabilmente solo stanchezza, considerando che entrambi sono in tour e, allo stesso tempo, impegnati con una serie di attività a Torino.

Vediamole nel dettaglio.

Innanzitutto occorre precisare che Mahmood e Blanco all’Eurovision non saranno solo impegnati nella parte live ma incontreranno la stampa italiana ed internazionale, sia virtualmente che in presenza.

Giovedì 5 maggio hanno tenuto la prima prova sul palco e poi la prima conferenza stampa con la stampa internazionale. Sabato 7 maggio è stata per loro la volta della seconda prova sul palco di Torino e della seconda conferenza stampa in tarda mattinata.

Oggi invece, domenica 8 maggio, sono attesi sul Turquoise Carpet nell’evento inaugurale di Eurovision 2022 ma anche in diretta a Domenica In con Mara Venier, su Rai1.

Il fitto calendario di appuntamenti continua domani, lunedì 9 maggio, con l’esibizione di Italia e Francia nella prima semifinale Dress Rehearsal 1 alle ore 15.00. A seguire, sono attesi per il Dress Rehearsal 2 alle ore 21.00, per lo show riservato alle giurie.

Mahmood e Blanco si esibiranno anche il giorno successivo e venerdì terranno anche una nuova conferenza stampa.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO

Prima prova + prima conferenza stampa

SABATO 7 MAGGIO

Seconda prova + seconda conferenza stampa

DOMENICA 8 MAGGIO – Turquoise Carpet

LUNEDÌ 9 MAGGIO

15:00-17:25 Prima semifinale, Dress Rehearsal 1 + esibizioni di Italia, Francia

21:00-23:25 Prima semifinale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Semifinal 1 + esibizioni fuori gara di Italia, Francia). Votano le giurie)

MARTEDÌ 10 MAGGIO

15:00-17:15 Prima semifinale, Dress Rehearsal 3 (Family Show Semifinal 1 + esibizioni di Italia, Francia)

21:00-23:15 Prima semifinale Eurovision Song Contest 2022 (+ esibizioni fuori gara di Italia, Francia tratte dalla sera precedente. Televota mezza Europa, tra cui l’Italia. Diretta su Rai1)

VENERDÌ 13 MAGGIO

09:30-11:00 Prove dell’apertura della finale – Flag Parade

13:00-16:50 Finale, Dress Rehearsal 1

17:00-17:45 Conferenza stampa Big 5 (Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito)

21:00-00:50 Finale, Dress Rehearsal 2 (Jury Show Final. Votano le giurie)

SABATO 14 MAGGIO