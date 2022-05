Un’interessante novità è stata introdotta a bordo del Samsung Galaxy Watch 4, ovvero uno dei migliori orologi smart di fascia alta presenti sul mercato. Lo smartwatch, infatti, sta ricevendo un nuovo aggiornamento software che vede l’introduzione delle patch di sicurezza del mese di maggio. L’update, giunto per adesso negli Stati Uniti, pesa poco meno di 100MB ed introduce la versione firmware R870XXU1FVD4 per quanto riguarda la versione Vanilla e la Classic (molto probabilmente l’aggiornamento giungerà anche sui dispositivi venduti in Italia).

Il nuovo aggiornamento software pare migliorare la sicurezza del Samsung Galaxy Watch 4, ma il registro delle modifiche non cita altre novità oltre ai “codici di stabilizzazione per il funzionamento dell’orologio”. Teoricamente, il nuovo update dovrebbe rendere questo smartwatch più sicuro e stabile, ma il tracker firmware ufficiale di Samsung non è aggiornato, quindi non è chiaro se siano state aggiunte nuove funzionalità al wearable. L’aggiornamento in questione può essere scaricato manualmente attraverso l’app mobile Galaxy Wearable o direttamente dal proprio orologio intelligente tramite la procedura “Impostazioni >Aggiornamenti software“.

I clienti in possesso del Samsung Galaxy Watch 4 negli Stati Uniti dovrebbero essere già in grado di scaricare l’aggiornamento tramite l’app Galaxy Wearable. Il nuovo firmware approderà senz’altro anche in altri mercati al di fuori degli USA, dunque vi consigliamo di tenere sempre d’occhio l’app Galaxy Wearable. Questo smartwatch di fascia alta del colosso sudcoreano è il primo a eseguire Wear OS 3 in luogo di Tizen. Intanto, il device continua a migliorare grazie ad ogni nuovo aggiornamento firmware che riceve, anche se non si sa ancora con certezza se questa nuova versione porti qualcos’altro in gioco oltre a una maggiore sicurezza, a causa dei log delle modifiche di Samsung privi di informazioni concrete. Resteremo aggiornati su questa vicenda per continuare a fornirvi ulteriori informazioni.

