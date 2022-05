Sarà il quartiere “300 Alloggi” di Crotone a ospitare il grande murales realizzato dallo street artist campano Jorit in omaggio a Rino Gaetano. La facciata di un palazzo del quartiere crotonese presenta, infatti, il volto del cantautore calabrese, su una superficie complessiva di poco inferiore ai 100 metri quadrati.

Il viso di Rino scruterà i crotonesi dall’alto di un edificio, sulla cui facciata sarà riportata anche una frase tratta dalla canzone “Ad esempio a me piace il Sud“: “Se mai qualcuno capirà, sarà senz’altro un altro come me”.

Commissionata dall’amministrazione comunale di Crotone, la lavorazione dell’opera vede impegnato Jorit dallo scorso 2 maggio: nel quarantunesimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano – il prossimo 2 giugno 2022 – il murales sarà inaugurato ufficialmente e si trasformerà in una nuova tappa-simbolo dei luoghi crotonesi…sotto i cieli blu di Rino.

Crotone: il murales di Jorit in omaggio a Rino Gaetano

29 ottobre 1950: in una piccola casa davanti al porticciolo di Crotone nasce Rino Gaetano. La strada in cui sorge la casa natale del cantautore crotonese è oggi intitolata a Cristoforo Colombo. Salvatore Antonio, questo il suo vero nome, è il secondogenito di Domenico e Maria Gaetano. Sua sorella Anna è nata a Dolo, in Veneto, nel 1944. Oggi una targa ricorda il luogo in cui Rino è nato e, a pochi passi dalla casa, un angolo del lungomare cittadino è dedicato a lui. Piazzetta Rino Gaetano è il punto della città in cui si incontrano via Cristoforo Colombo e la Lega Navale ed è stata inaugurata nel luglio 2008. Al centro della piazzetta sorge una statua in bronzo del cantautore, realizzata dal maestro scultore Raffaele Malena: commissionata dalla Provincia di Crotone, la statua raffigura Gaetano mentre è sul palco del Festival di Sanremo del 1978 e canta Gianna.

La targa posta dal Comune e dalla Provincia di Crotone ai piedi della statua recita: “Questa statua è l’unica cosa immobile di Rino Gaetano. La Sua musica, la Sua poesia, la Sua anima vivono nel cuore di tutti. Attento e ironico osservatore del nostro Paese, con la Sua arte ha saputo raccontare al mondo l’animo meridionale”.

Nel novembre del 2020, pochi giorni dopo il settantesimo anniversario della nascita di Rino Gaetano, è stato collocato un pannello largo 8 metri e alto 9 metri sulla facciata di uno dei palazzi Aterp, le case popolari visibili lungo viale Gandhi nell’ingresso sud di Crotone. Questa installazione in pvc è nata da un’idea del cultore di storia crotoniate Giovanni Monte e dell’associazione San Giorgio Lampanaro: è un benvenuto a chi entra a Crotone, un benvenuto da parte di Rino Gaetano. Firmato dal grafico pubblicitario Saverio Danese rielaborando una foto del cantautore calabrese mentre fa l’autostop, il pannello è stato realizzato per celebrare la musica e la figura di Gaetano: “Benvenuti a Crotone, dove il cielo è sempre più blu”.