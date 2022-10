Lo sappiamo, scegliere quali siano i migliori album di Rino Gaetano significa sudare freddo e dover fare delle scelte. Scelte difficili, perché parliamo di un artista rivoluzionario, approdato sulle scene quando il cantautorato italiano ha dato il meglio e ha offerto al pubblico la facciata più istrionica, sofferta e genuina della poesia e della denuncia sociale. La sua arte ha dato il La a tutta la scena indie contemporanea, e in ogni sua canzone troviamo il seme che oggi i più giovani cantautori hanno saputo coltivare.

Ingresso Libero (1974)

Tra i migliori album di Rino Gaetano non può certo mancare il disco di debutto: Ingresso Libero contiene quell’autentica bellezza che è Tu, Forse Non Essenzialmente Tu e L’Operaio Della Fiat ‘La 1100’, amore e ironia per una prima esperienza discografica entrata subito nella storia.

Mio Fratello è Figlio Unico (1976)

“Il secondo album è sempre più difficile”, secondo Caparezza, ma può essere quello definitivo. Mio Fratello Figlio Unico è uno dei tanti capolavori di Rino Gaetano, trainato da canzoni iconiche come la title-track, Sfiorivano Le Viole e Berta Filava, che dietro l’apparente testo nonsense nasconde un ritratto della politica italiana di quel tempo.

Aida (1977)

Un anno dopo il primo capolavoro, Rino Gaetano ritorna con un altro capolavoro. Aida, come il titolo suggerisce, è un racconto appassionato dell’Italia a partire dalla title-track, ma è anche il disco di Spendi Spandi Effendi, che con lo stile di Rino Gaetano racconta la crisi petrolifera del ’73.

Nuntereggae Più (1978)

Per molti il disco definitivo, considerazione più che giustificata dalla presenza del singolo sanremese Gianna, la canzone più famosa di Rino Gaetano, ma anche dell’omonima Nuntereggae Più, un manifesto esplicito di protesta contro politici, imprenditori, personaggi influenti e anche sportivi italiani di quegli anni.

