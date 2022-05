Rihanna e Chris Brown si sposano, almeno nel nuovo video del rapper. DMB, acronimo di Dat’s My B**ch, è una celebrazione della storia d’amore tra i due artisti con lieto fine, e probabilmente una proposta originale. I fan hanno colto il messaggio e ora si moltiplicano gli interrogativi.

Rihanna e ASAP Rocky si sposano

In 4 minuti e 52 di video vediamo scorrere le immagini di una coppia felice, con la città di New York che si presenta come un gigantesco nido d’amore. I due compaiono in tante situazioni, dal drink dentro un locale dal sapore noir allo squallido appartamento tra sigarette, pistole e banconote; dal party sovraffollato al pasto consumato su una gru tra i grattacieli.

A colpire maggiormente i fan, però, è quella scritta incisa nel grillz, l’accessorio per denti molto caro ai rapper: ASAP Rocky sfoggia un “Marry me?” e Rihanna il suo “I do”. I due, quindi, convolano a nozze sfilando tra petali di rosa e folle festanti. Rihanna e ASAP Rocky si sposano, dunque, nel debutto del rapper da regista per il suo singolo DMB, e in parte spengono tutte quelle false notizie sul tradimento e aggiornano i fan sull’arresto del rapper. Non solo: il testo di DMB contiene un messaggio che è chiaro a tutti.

La frecciatina contro Chris Brown

“I don’t beat my b**ch, I need my b**ch”, tuona ASAP Rocky in DMB. Tradotto in italiano: “Io non picchio la mia ‘b**ch’, io ho bisogno della mia ‘b**ch'”. Si tratta chiaramente di un riferimento a Chris Brown, che alle 00:30 dell’8 agosto 2009 colpì l’allora fidanzata Rihanna in pieno volto costringendola al ricovero in ospedale.

“Mi sono sentito un mostro”, ha detto Chris Brown qualche anno dopo. Le foto del volto tumefatto della popstar erano state messe in rete da TMZ e sono rimaste scolpite nella storia della cronaca mondiale e nel triste registro dei casi di violenza domestica.