Un concerto degli Arcade Fire a Milano nel 2022 è stato appena annunciato, nell’ambito della tournée mondiale le cui date sono state condivise dalla stessa band sui social. Tra queste c’è anche un unico evento in programma in Italia quest’anno. La data è quella del 17 settembre, al Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Il concerto fa parte delThe We Tour e in apertura si esibirà la cantautrice canadese Feist. Il tour mondiale degli Arcade Fire viene annunciato in concomitanza con la pubblicazione del nuovo disco di inediti della band. We è disponibile in digitale e nei negozi da oggi, venerdì 6 maggio, anticipato dai singoli The Lightning I, II e Unconditional I (Lookout Kid).

I biglietti per il concerto degli Arcade Fire a Milano nel 2022 saranno disponibili in prevendita in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 12 maggio su www.ticketmaster.it. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 13 maggio su TicketOne, VivaTicket e TicketMaster.

Prezzi biglietti Arcade Fire a Milano nel 2022

Primo Settore Premium: 61,20€ + diritto di prevendita

Primo Settore: 56,20€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Premium: 51,20€ + diritto di prevendita

Secondo Settore: 46.20€ + diritto di prevendita

Terzo Settore: 36,20€ + + diritto di prevendita

EARLY ENTRY

Prezzo: € 138,39

Il pacchetto include:

• Posto di Parterre in piedi

• Borsa esclusiva Arcade Fire

• Ingresso anticipato al Parterre

• Laminato Arcade Fire celebrativo

• Punto d’acquisto e personale dedicato per l’acquisto del merchandise

GOLD HOT TICKET

Prezzo: € 150,59

Il pacchetto include:

• Miglior posto a sedere numerato

• Borsa esclusiva Arcade Fire

• Laminato Arcade Fire celebrativo

• Punto d’acquisto e personale dedicato per l’acquisto del merchandise

SILVER HOT TICKET

Prezzo: € 127,78

Il pacchetto include:

• Posto a sedere numerato

• Borsa esclusiva Arcade Fire

• Laminato Arcade Fire celebrativo

• Punto d’acquisto e personale dedicato per l’acquisto del merchandise

