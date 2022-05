Arriverà molto presto il nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli, sicuramente nel mese di maggio. L’amicizia tra i due non è un mistero e ripetutamente Lorenzo Fragola e Mameli sono apparsi insieme sui social. Adesso annunciano un singolo inedito, disponibile in pre-save da oggi.

Il titolo del nuovo singolo di Lorenzo Fragola e Mameli? Ancora da svelare. Ciò che è certo è che uscirà a brevissimo, come comunicato dagli stessi artisti sui social nelle scorse ore.

“Ci siamo. Sono passati un po’ di anni dall’ultimo progetto; c’è stato il Covid e ci sono state un sacco di cose per tutti. Personalmente ho vissuto anche il momento più difficile della mia vita finora”, scrive Lorenzo Fragola su Instagram.

“Chi mi conosce bene sa che non parlo molto della mia vita privata, però quando vivi prima la malattia e poi un lutto traumatico, hai bisogno di prenderti del tempo per guarire le ferite”, spiega, a proposito della scomparsa di suo padre.

“In questo percorso ho incontrato questo amico qua, Mario. Lo conosco da quando ero un adolescente e condivide con me il percorso nella musica e gli stessi sogni/ansie/obiettivi”, aggiunge, a proposito del rapporto con Mameli.

“Avevo pensato di mettere da parte la musica definitivamente, perché sono fatto così e non mi piace prendere in giro le persone e fare cos’è giusto per “esserci”. Devo sentire in modo viscerale le cose che faccio”, prosegue. Ma è grazie a Mameli che ha trovato di nuovo la voglia di fare musica.



“Grazie a lui ho riscoperto la voglia di fare musica, la gioia inebriante nel farla e gliene sarò sempre grato. Ci siamo quindi, inizia questo nuovo progetto. Intanto beccatevi sto pezzo nuovo che esce fra pochissimo”, conclude Fragola.

“Negli ultimi mesi io e Lore siamo stati in studio insieme e abbiamo fatto tanta musica. Ma proprio tanta tanta”, scrive Mameli sui social. La loro è un’amicizia che dura ormai da diversi anni, concretizzatasi anche attraverso una convivenza da coinquilini.

“Ci conosciamo da anni e, oltre a prenderci per il culo, condividiamo paure e sogni. Abbiamo vissuto insieme come coinquilini, litigato per stron*ate come fidanzati, ci siamo anche odiati per diversi giorni, come si odia una persona a cui si vuol bene. Adesso peró siamo contenti, perché state per ascoltare un pezzo nuovo che uscirà fra pochissimo”, le parole di Mameli nell’annunciare il singolo con Lorenzo Fragola.