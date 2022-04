La risintonizzazione dei canali per il nuovo digitale terrestre prosegue nella sua corsa: probabilmente, la sua ultima tappa avrà luogo domenica 1 maggio 2022, quando le frequenze saranno tutte riorganizzate. Le operazioni, lo ricordiamo, sono cominciate a novembre 2021, per eventualmente terminare, volendo proprio essere pessimisti, entro il prossimo 30 giugno. Il refarming del digitale terrestre è un processo molto delicato, utile a sgomberare il campo della banda 700MHz (lasciata libera per il 5G) per quella nuova Sub700MHz. Una volta finito il processo, tutto sarà pronto per la trasmissione attraverso lo standard DVB-T2 – HEVC Main 10.

A quel punto non si potrà proprio più fare a meno di acquistare un nuovo decoder o una nuova TV (dando per scontato che il vostro apparato non sia compatibile). Dal 1 maggio al 30 giugno 2022 le ultime operazioni di reforming del digitale terrestre dovrebbero riguarda l’ultima macro-area del nostro Paese, ovvero l’Area 1B, che abbraccia la Campania, il Lazio, la Liguria, la Toscana e l’Umbria.

I cittadini interessati dagli interventi sulle frequenze saranno circa 17,8 milioni. Vi state chiedendo cosa esattamente dovrete fare? Nulla di più di quanto non avrete già fatto nell’ultimo periodo, ovvero la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Dal 1 luglio 2022 si entrerà in una fascia neutra, alla quale apparteranno ancora pochissimi utenti (probabilmente per un discorso legato alle emittenti locali) che saranno chiamati, a loro volta, ad intervenire sulla risintonizzazione dei canali TV attraverso la procedura automatica di cui tutti gli apparecchi sono provvisti. Infine, da gennaio 2023, tutta Italia sarà pronta a trasmettere tramite DVB-T2 con codifica HEVC Main 10. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com