Yes in Italia nel 2023 per due concerti inizialmente in programma quest’anno. Slittano i due appuntamenti della band nella penisola, che vengono riprogrammati al prossimo anno. Già note le date, tre in tutto.

I tre live non potranno tenersi secondo il calendario divulgato, a causa di problemi logistici legati al persistere dell’emergenza sanitaria che non rendono possibile il corretto svolgimento degli spettacoli degli Yes in Italia nel 2022.

Il gruppo ha quindi deciso di rimandare tutto di qualche mese e di riprendere la tournée mondiale il prossimo anno. I tre spettacoli sono quindi posticipati per la sicurezza della band, della crew e del pubblico tutto già in possesso dei ticket d’accesso. Non si terranno le date in Europa, saltano tutti i concerti del continente e verranno integralmente recuperati nel 2023, incluse quelle attesi in Italia, a Milano, Roma e Padova.

I live italiani verranno recuperati nel mese di maggio, secondo il nuovo calendario già noto. Di seguito i dettagli.

Yes in Italia nel 2023, nuove date e biglietti

Gli Yes in Italia nel 2023 recupereranno i live in programma nel 2022 e posticipati. Le nuove date sono fissate per l’11 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, per il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e per il 13 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, senza richiedere alcuna modifica. I fan sprovvisti, possono acquistare i nuovi titoli di ingresso sul canale ufficiale Ticketone per le date di Roma e Milano. Le prevendite per la data di Padova sono invece acquistabili anche su Ticketmaster.