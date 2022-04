Ora è ufficiale: Fedez a X Factor 2022 sarà in giuria. Torna al tavolo dei giudici quest’anno, pronto a comporre la sua squadra in vista dei Live Show.

Nell’edizione 2022 Fedez è pronto a indossare nuovamente i panni di giudice. Per il rapper italiano è il sesto anno in giuria a X Factor Italia: ha infatti presieduto al tavolo dei giudici in 5 edizioni tra il 2014 e il 2018. Nell’anno del suo debutto ha trionfato con Lorenzo Fragola, dopo aver guidato sapientemente la categoria degli Under Uomini.

La notizia era già trapelata in rete nelle scorse settimane e ora è ufficiale. A confermarlo è lo stesso Fedez, prima dell’ufficio stampa di Sky. “Si torna a casa”, scrive il rapper sui social stamattina, e condivide un video estratto da una delle sue cinque partecipazioni precedenti in giuria.

La presenza di Fedez a X Factor 2022 è ormai ufficiale ma al posto di chi? Si vocifera che sia Emma Marrone la giudice dimissionaria, colei che lascia il programma. Ma non temete, nessun litigio: Emma si dedicherà semplicemente ai suoi prossimi progetti musicali e ha infatti già comunicato di essere a lavoro sul nuovo disco di inediti. L’impegno a X Factor 2022, dunque, non è conciliabile con quello in studio di registrazione, alle prese con i suoi nuovi pezzi.

Per Fedez, il ritorno a X Factor segue 4 anni di assenza. Era infatti dal 2018 che non guidava i talenti del programma di Sky Uno che presto darà il via alle audizioni. I casting sono ancora aperti: i cantanti, le cantanti, i gruppi e le band sono invitati ad iscriversi seguendo le modalità sul sito di X Factor, in vista delle prime audition attese a giugno.

La prima fase di selezioni tornerà ad essere un grande evento con il pubblico in presenza.