In questi ultimi giorni filtrano voci molto interessanti che riguardano il possibile arrivo a Napoli di Luis Alberto, il centrocampista spagnolo attualmente in forza alla Lazio di Sarri. Nella giornata trascorsa sono giunte alcune indiscrezioni circa un incontro a cena tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e il presidente Claudio Lotito. Entrambi avrebbero discusso di vari calciatori come Dries Mertens e Andrea Petagna, e pare proprio che quest’ultimo potrebbe diventare un’interessante contropartita da inserire nella trattativa per raggiungere il numero 10 biancoceleste.

Come riportato nell’edizione giornaliera de ‘La Repubblica’, fino ad oggi il rapporto tra Maurizio Sarri e Luis Alberto non è mai stato idilliaco e, per tal motivo, Lotito starebbe valutando di lasciar partire il suo giocatore nella prossima sessione estiva di mercato. Il cartellino del forte centrocampista spagnolo sarebbe in scadenza nel 2025 con una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, che però risulterebbero troppi per ADL. Ecco il motivo per cui il presidente del Napoli starebbe optando per l’inserimento di una contropartita nell’operazione, così da abbassare il costo del cartellino. L’ingaggio del 29enne, invece, è di 2,5 milioni di euro a stagione e quindi in linea con i nuovi parametri imposti dal patron azzurro.

Luis Alberto potrebbe essere una valida soluzione qualora dovesse partire un big a centrocampo (i nomi sarebbero quelli di Zielinski e Fabian Ruiz, di cui quest’ultimo, insieme al fantasista della Lazio, è assistito dalla stessa agenzia You First). Il primo tentativo di ADL, quindi, sarebbe l’inserimento di una contropartita che porta il nome di Andrea Petagna: il centravanti azzurro sarebbe un perfetto sostituto di Ciro Immobile nella Lazio. Insomma, le voci relative all’arrivo di Luis Alberto ai piedi del Vesuvio si stanno facendo sempre più insistenti e quindi non ci resta che aspettare nuovi sviluppi circa l’interessante trattativa.

