Una confessione, o sicuramente una battuta, quella di Johnny Depp su Marilyn Manson nel bel mezzo del processo che lo ha portato a una causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard, che seppur non abbia mai fatto il nome dell’attore, ha parlato di violenza domestica.

Johnny Depp su Marilyn Manson e la droga

Johnny Depp e Marilyn Manson sono legati da un’amicizia che talvolta ha portato l’attore a suonare sullo stesso palco del Reverendo. I due hanno talvolta ceduto al consumo di sostanze stupefacenti, e proprio su questo aspetto si è concentrata la domanda del legale di Amber Heard, Ben Rottenborn. Quest’ultimo ha chiesto a Depp se in passato avesse consumato droghe insieme ad altri personaggi famosi.

L’attore ha fatto il nome di Keith Richards e Marilyn Manson, e su quest’ultimo si è concesso una battuta. L’attore ha esordito così: “Abbiamo bevuto insieme, abbiamo preso cocaina insieme forse un paio di volte“. A quel punto Rottenborn ha incalzato l’attore chiedendogli se insieme avessero mai consumato pillole stupefacenti. Depp, con un mezzo sorriso, ha ironizzato: “Una volta ho dato una pillola a Marilyn Manson in modo che smettesse di parlare così tanto“.

Il processo dopo le accuse di Amber Heard

Dopo le accuse di Amber Heard per violenza domestica, Johnny Depp ha intentato una causa contro la ex moglie per diffamazione. L’attore ha ribadito più volte che piuttosto sarebbe stata la ex moglie a usare violenza contro di lui, specialmente in un’occasione in cui gli lanciò addosso due bottiglie di vodka. I vetri in frantumi gli provocarono il taglio netto di una parte di un dito.

Secondo Depp, la campagna di diffamazione della Heard contro di lui sarebbe iniziata nel 2018 con un editoriale pubblicato sul Washington Post. Poco dopo la Disney lo tagliò fuori dal franchise Pirati Dei Caraibi. Questa la spiegazione di Depp: “Il movimento #MeToo era al suo apice e da due anni io venivo ritratto come uno che picchia la moglie”.