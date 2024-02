Il web ha una certa difficoltà a ricordare cosa accadde durante (e dopo) un concerto di Marilyn Manson a Perth, in Australia, durante il festival del Big Day Out. Era il 1° febbraio 1999 quando le cronache riportarono quanto accaduto la notte prima durante l’esibizione del Reverendo. Le informazioni sui fatti sono scarse ma coniugando commenti, dibattiti su Reddit, i lanci di stampa dell’epoca e altre informazioni è possibile ricostruire cosa accadde. Indirettamente fu coinvolta Courtney Love, ma ci arriveremo.

Marilyn Manson a Perth

Il Big Day Out era fermo da un anno e Viv Lees, organizzatore e capoccia del festival, riferì di aver faticato a rimettere in moto la squadra. Tra i big della lineup comparvero i nomi di Marilyn Manson e delle Hole, una combinazione vincente per quegli anni ’90 in cui l’industrial metal e il grunge, insieme al pop punk, dominavano le classifiche.

Il 31 gennaio, tuttavia, mentre il Reverendo portava sul palco il format del nuovo album Mechanical Animals, qualcosa fece infuriare la band e, di conseguenza, il pubblico. Qualcuno pensò bene di lanciare oggetti addosso agli artisti, e tra questi c’erano bottiglie di vetro. Le fonti sono discordanti: secondo ABC, Viv Lees raccontò che una bottiglia colpì sulla testa il chitarrista, secondo MTV la vittima fu il tecnico delle chitarre.

In ogni caso, il frontman non rimase indifferente la band lasciò il palco per 20 minuti. In quel momento scoppiò il caos.

Il disastro

Anche su questo le fonti sono discordanti. Certo è che il pubblico non prese bene l’allontanamento della band dal palco, per questo l’agitazione portò a diversi feriti già provati dal caldo afoso della giornata. 400, secondo le cronache di allora, furono i feriti da quello stato di frizione. Non solo. O per via del caldo?

Per tamponare il caldo tremendo di Perth, nel backstage era stata allestita una piscina gonfiabile. Viv Lees riferì che gli parlarono di “una donna corsa di qui con un coltello Stanley che ha squarciato la piscina”, creando il panico con l’acqua che imbrattò tutto il retropalco. Secondo alcuni, la “donna” era proprio Marilyn Manson, stizzito per l’incidente.

E Courtney Love? La vedova Cobain andò su tutte le furie: “Abbiamo dovuto guadare nel fango per salire sul palco”. “Nel rock’n’roll accadono sempre cose divertenti”, commentò Lees.

