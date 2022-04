Arrivano i Black Eyed Peas a Catania per l’unica data italiana del tour mondiale. La band di I Gotta Feeling arriverà in Sicilia in occasione del Wave Summer Music 2022.

I Black Eyed Peas a Catania

Il concerto dei Black Eyed Peas a Catania si terrà presso Villa Bellini, l’esclusiva cornice scelta dagli organizzatori del Wave Summer Music 2022. La data è programmata al 28 luglio 2022 e i biglietti saranno disponibili a partire dalle 12 di martedì 26 aprile su tutti i circuiti autorizzati, da TicketOne a Ticketmaster. Su Sicilia Ticket l’acquisto sarà disponibile dal 2 maggio.

Tra gli altri appuntamenti del festival ricordiamo Luchè (20 luglio), Modà (13 e 14 maggio), Tommaso Paradiso (26 agosto), Mecna e Coco (17 luglio) e Brunori Sas (4 agosto).

Con il concerto dei Black Eyed Peas a Catania il cartellone del Wave Summer Music 2022 si arricchisce di un importantissimo nome internazionale.

Translation

L’ultimo album in studio Translation, pubblicato nel 2020 come ottava esperienza in studio, è stato certificato Oro in Italia e vanta collaborazioni con artisti che sono pezzi da 90 del pop, da J Balvin (Ritmo) a Shakira (Girl Like Me) ma anche Maluma (Feel The Beat) e Ozuna in Mamacita.

Il loro ultimo singolo è Hit It, pubblicato nel 2021 e non incluso nella tracklist di Translation. Il singolo, in collaborazione con Saweetie e Lele Pons ha raggiunto la top 50 dell’airplay radiofonico in Italia, e nel complesso ha superato le 50 milioni di visualizzazioni su YouTube e i 50 milioni di stream sulle principali piattaforme di streaming musicale.

Dal 1995 i Black Eyed Peas hanno riscritto buona parte del canone pop degli ultimi 30 anni e hanno firmato hit entrate nella storia come I Gotta Feeling e Let’s Get It Started. Il concerto dei Black Eyed Peas a Catania, ricordiamolo, è l’unica data italiana della band alternative hip hop di Los Angeles.