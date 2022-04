Il nuovo EP di Sfera Ebbasta è Italiano, il titolo spoilerato da tanto tempo dal trapper di Cinisello Balsamo sui suoi profili social. Da ieri, mercoledì 20 aprile, Gionata Boschetti – questo il nome all’anagrafe di Sfera Ebbasta – i fan hanno una nuova deadline.

Il nuovo EP di Sfera Ebbasta

Italiano sarà fuori il 6 maggio e sarà un EP dalla doppia firma: accanto al nome di Sfera Ebbasta, infatti, troviamo quello di Rvssian, già presente nei featuring di Pablo e Happy Birthday. Coerentemente con il titolo della nuova uscita, l’artwork di Italiano riproduce il design di un cartone per pizza e mostra la stilizzazione dei due artisti. Rvssian è riprodotto con il classico gesto all’italiana. Il nuovo EP di Sfera Ebbasta sarà composto da 5 tracce, 3 delle quali con ospiti d’eccezione. Di seguito la tracklist di Italiano:

01 Italiano Anthem

02 Mamma Mia

03 Easy (feat. Fivio Foreign)

04 Sola (feat. Myke Towers)

05 X6 (feat. bia)

Il nuovo Healthy Color a Napoli

Nello stesso giorno dell’annuncio del nuovo EP, Sfera Ebbasta è volato a Napoli per l’inaugurazione del nuovo Healthy Food, il ristorante salutista nato dalla collaborazione con il calciatore Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon. L’edizione partenopea dell’Healthy Food ha aperto in corso Umberto I, all’angolo con piazza Nicola Amore. I 3 proprietari sono stati accolti da una folla festante e da tanti giovani che hanno cercato di cogliere ogni momento utile per poter scattare una foto insieme a Sfera Ebbasta.

Come scrive Corriere Della Sera, durante il pomeriggio la ressa formatasi dal civico 128 di corso Umberto si sarebbe poi trasformata in isteria collettiva. Per l’occasione è stata mandata anche della musica, ma il volume troppo alto e la folla sempre più carica avrebbero costretto le forze dell’ordine ad intervenire per riportare la calma.

Il nuovo EP di Sfera Ebbasta arriva a 2 anni di distanza da Famoso quarto album in studio del trapper di Cinisello Balsamo.